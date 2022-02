Strongly-typed imgix URL builder function, buildImgixUrl .

import * as assert from 'assert' ; import { buildImgixUrl } from 'ts-imgix' ; assert.strictEqual( buildImgixUrl( 'https://foo.com' )({ auto: { format: true , }, w: 300 , }), 'https://foo.com/?auto=format&w=300' , );

Installation

yarn add ts-imgix npm install ts-imgix

Development