Private Key provider for Web3. Used to sign transactions by provider private key

Install

npm install truffle-privatekey-provider

Usage

Provider can be used either with Web3 only or in Truffle infrastructure

Web3 Usage

var PrivateKeyProvider = require ( "truffle-privatekey-provider" ); var privateKey = "62537136911bca3a7e2b...." ; var provider = new PrivateKeyProvider(privateKey, "http://localhost:8545" );

Parameters:

privateKey : string . private key for account that would be used to sign transactions.

: . private key for account that would be used to sign transactions. providerUri : string . URI of Ethereum client to send Web3 requests.

Truffle Usage

truffle.js