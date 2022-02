Definitions of levels for logging purposes & shareable Symbol constants.

Usage

const { LEVEL } = require ( 'triple-beam' ); const colors = require ( 'colors/safe' ); const info = { [LEVEL]: 'error' , level : 'error' , message : 'hey a logging message!' }; info.level = colors.green(info.level); console .log(info.level === 'error' ); console .log(info[LEVEL] === 'error' );

Tests

Tests are written with mocha , assume , and nyc . They can be run with npm :

npm test

LICENSE: MIT