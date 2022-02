TribeDB - 分布式集群储存框架 - Node.js

TribeDB 是一个MySQL分表分库数据中间件,实现MySQL数据的分布式集群储存管理。在处理海量数据、高并发访问时,获得更加优越的性能及横向扩展能力。它包含以下主要特性:

可伸缩、高扩展的架构 自动路由分库,维护数据库连接池 支持数据表的“横向”和“纵向”分表 支持“一主多从”式读写分离 分布式并行处理,成倍提升性能 对应用层隐藏数据来源及技术细节

拥有以上特点意味着,可随时通过增加普通级别数据库服务器的方式,方便地扩展整体系统性能,而无需修改业务层架构和代码。理论上TribeDB的扩展能力上线在于主库单表插入性能和主从数据同步开销。通过合理设计“横向”和“纵向”分表和数据切分粒度,可轻松应对上亿级别的数据量和访问请求。

安装

推荐采用 NPM 方式安装。也可以 下载源码,但需要自己处理依赖。

npm install tribedb tribedb@0.1.1 node_modules\tribedb └── mysql@2.5.2 (require-all@0.0.8, bignumber.js@1.4.1, readable-stream@1.1.13)

var tribe = require ( 'tribedb' ) , Query = tribe.Query; tribe.config.db( 'db1' ,{ user : 'root' }); tribe.pool.query( 'SELECT 1+1 AS num' , { db : 'db1' }, function ( err, rows, fields ) { }); new Query( 'post' ).data({ title : '标题' }).insert( function ( err, data ) { console .log(err); console .log(data); }); new Query( 'post' ).where( 'title' , '标题' ).order_by( 'time' , 'DESC' ).limit( 1 ).select( function ( err, data ) { console .log(err); console .log(data); });

TribeDB通过全局唯一的表名,自动连接对应的数据库,并通过分表配置,将操作映射到涉及的分表,同时完成读写分离。 一切都由TribeDB自动完成,业务层不必关心数据的位置。当数据库负载过高需要添加服务器时,只需简单修改配置文件而不必修改业务代码,甚至将整个架构推倒重来。继续阅读本文档详细了解如何使用。

文档

阅读详细API文档了解如何使用TribeDB。中文文档地址:http://jojoin.github.io/TribeDB/

其它

