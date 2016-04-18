TribeDB 是一个MySQL分表分库数据中间件，实现MySQL数据的分布式集群储存管理。在处理海量数据、高并发访问时，获得更加优越的性能及横向扩展能力。它包含以下主要特性:
拥有以上特点意味着，可随时通过增加普通级别数据库服务器的方式，方便地扩展整体系统性能，而无需修改业务层架构和代码。理论上TribeDB的扩展能力上线在于主库单表插入性能和主从数据同步开销。通过合理设计“横向”和“纵向”分表和数据切分粒度，可轻松应对上亿级别的数据量和访问请求。
推荐采用 NPM 方式安装。也可以 下载源码，但需要自己处理依赖。
$ npm install tribedb
#tribedb@0.1.1 node_modules\tribedb
#└── mysql@2.5.2 (require-all@0.0.8, bignumber.js@1.4.1, readable-stream@1.1.13)
var tribe = require('tribedb')
, Query = tribe.Query;
// 添加一个数据库配置
tribe.config.db('db1',{user:'root'});
// 直接执行sql
tribe.pool.query('SELECT 1+1 AS num', { db: 'db1' }, function(err, rows, fields){
// 结果
});
//插入封装
new Query('post').data({title:'标题'}).insert(function(err, data){
console.log(err);
console.log(data);
});
//查询封装
new Query('post').where('title','标题').order_by('time','DESC').limit(1).select(function(err, data){
console.log(err);
console.log(data);
});
TribeDB通过全局唯一的表名，自动连接对应的数据库，并通过分表配置，将操作映射到涉及的分表，同时完成读写分离。 一切都由TribeDB自动完成，业务层不必关心数据的位置。当数据库负载过高需要添加服务器时，只需简单修改配置文件而不必修改业务代码，甚至将整个架构推倒重来。继续阅读本文档详细了解如何使用。
阅读详细API文档了解如何使用TribeDB。中文文档地址：http://jojoin.github.io/TribeDB/
@ TribeDB - 2015
作者：杨捷
Email：yangjie@jojoin.com
HomePage：http://jojoin.github.io/TribeDB/