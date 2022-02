A fast HTTP router, inspired by Echo's Router.

Benchmarks

See benchmarks, use GitHub API Routes and Discourse API Routes.

VS

$ sysctl machdep.cpu.brand_string machdep.cpu.brand_string: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz $ sysctl hw.memsize hw.memsize: 34359738368

$ yarn run bench yarn run v0.22.0 $ node benchmarks GitHub API, 203 routes: trek-router x 12,652 ops/sec ±0.86% (91 runs sampled) memoryUsage: { rss: 69746688, heapTotal: 46108672, heapUsed: 31815272, external: 9284 } path-to-regexp x 973 ops/sec ±0.21% (95 runs sampled) memoryUsage: { rss: 87674880, heapTotal: 63422464, heapUsed: 52531280, external: 9284 } route-recognizer x 795 ops/sec ±1.18% (95 runs sampled) memoryUsage: { rss: 102465536, heapTotal: 77578240, heapUsed: 44904632, external: 9284 } route-trie x 2,515 ops/sec ±1.64% (94 runs sampled) memoryUsage: { rss: 100438016, heapTotal: 75481088, heapUsed: 31334832, external: 9284 } routington x 1,896 ops/sec ±0.84% (95 runs sampled) memoryUsage: { rss: 100835328, heapTotal: 75993088, heapUsed: 24018936, external: 9284 } wayfarer x 2,327 ops/sec ±0.80% (97 runs sampled) memoryUsage: { rss: 101703680, heapTotal: 77041664, heapUsed: 20170432, external: 9284 } Fastest is trek-router Discourse API, 359 routes: trek-router x 8,665 ops/sec ±0.33% (97 runs sampled) memoryUsage: { rss: 101941248, heapTotal: 77041664, heapUsed: 37168328, external: 9284 } path-to-regexp x 115 ops/sec ±0.43% (83 runs sampled) memoryUsage: { rss: 106766336, heapTotal: 81772544, heapUsed: 33245496, external: 9284 } route-recognizer x 534 ops/sec ±0.12% (95 runs sampled) memoryUsage: { rss: 107204608, heapTotal: 81772544, heapUsed: 43184720, external: 9284 } route-trie x 2,183 ops/sec ±0.49% (96 runs sampled) memoryUsage: { rss: 106786816, heapTotal: 81248256, heapUsed: 34731560, external: 9284 } routington x 1,487 ops/sec ±0.53% (95 runs sampled) memoryUsage: { rss: 107184128, heapTotal: 81772544, heapUsed: 22843088, external: 9284 } wayfarer x 1,966 ops/sec ±0.37% (96 runs sampled) memoryUsage: { rss: 107184128, heapTotal: 81772544, heapUsed: 54756160, external: 9284 } Fastest is trek-router ✨ Done in 65.04s.

Usage

import http from 'http' ; import finalhandler from 'finalhandler' ; import Router from 'trek-router' ; let router = new Router() router.add( 'GET' , '/folders/files/bolt.gif' , () => {}); router.add( 'GET' , '/users/:id' , () => {}); router.add( 'GET' , '/books/*' , () => {}); let result = router.find( 'GET' , '/users/233' ) let params = {} if (result[ 0 ]) { result[ 1 ].forEach( param => params[param.name] = param.value) } let result = router.find( 'GET' , '/photos/233' ) let server = http.createServer( function ( req, res ) { let result = router.find(req.method, req.url); if (result) { req.params = result[ 1 ]; return result[ 0 ](req, res); } finalhandler(req, res); }); server.listen( 3000 )

