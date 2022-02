captcha

A Lightweight Pure JavaScript Captcha for Node.js. No C/C++, No ImageMagick, No canvas. Inspired By rucaptcha.

Installation

$ npm install trek-captcha

Examples

const fs = require ( 'fs' ) const captcha = require ( 'trek-captcha' ) async function run ( ) { const { token, buffer } = await captcha() fs.createWriteStream( 'a.gif' ).on( 'finish' , () => console .log(token)).end(buffer) } run()

API

captcha({ size: 5, style: -1 })

size : Defaults to 5.

: Defaults to 5. style: Defaults to -1 with random.

{ token, buffer }

