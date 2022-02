Tree Flatten

Flatten nested tree objects to array

Install

npm install --save tree-flatten

Usage

const flatten = require ( 'tree-flatten' ); const tree = { name : 'root-1' , children : [{ name : 'root-1-1' }, { name : 'root-1-2' , children :[{ name : 'root-1-2-1' }] }] }; flatten(tree, 'children' )

License

MIT