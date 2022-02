Encrypt environment variables for use in your travis-ci .travis.yml configuration files. Now supports Travis-ci Pro!

Installation

On Debian/Ubuntu, you should install nodejs-legacy not nodejs (see Stackoverflow for more details). Then install via your preferred method, for example npm:

% sudo apt-get install nodejs-legacy npm % npm install pwmckenna/node-travis-encrypt

CLI

Usage: travis-encrypt -r [repository slug] -u [username] -p [password] -a Options: -r, --repo repository slug [string] -u, --username github username associated with the pro travis repo [string] -p, --password github password for the user associated with the pro travis repo [string] -a, --add add it to .travis.yml under the given key or `env.global` [string]

args

travis-encrypt -r pwmckenna/node-travis-encrypt ENV1=VALUE1 > > fsqKj4hKmeB8T28xIkrYZqwM6i9CMvOnUUGXcxgvcroBQyNn/0lNX68UTcjyOmW8oE4yOyHJ+rWLp6qEG \ > Rjxi+LG/lIqx27bAwIJbEnOZfxBuGCkJrlymsEKz7efE8b2nwgBXzeVNNhu4eg76IwMcgXL5QxrsYhwRMyXGcsOcBA=

stdin

echo ENV1=VALUE1 ENV2=VALUE2 | ./bin/travis-encrypt-cli.js -r pwmckenna/node-travis-encrypt > > dSVtmeY8PRGTwze0dQJs/PazSbWUtF81w374t9CHWP9/JafgLjxgp6WHQR+RF+3VW74LlgOvD4q1XN2KT+nsN0 \ > wfeDNlBfD+Ekp1Ohh/Hjgu0957tq8907+KPIjAwJ9xnbd1y37wnjHyMUxLBcMrjzc+m1Vbx5E2gNEeMvApN28= > > eA9USvpYLcLYzmWkrBqNm7baojEp+TfpsYTzHoGXDTlqsX0K7yKRsGtm7bHPOBSBRI6y71iT752NQn93broqwN \ > 9THCR/ZEYGGA1JgoNrsKYlDFp9G00tTobIoFygDUy940W5X0fySJU87dxLTaGxcbfMkKFAPamnpSEQI2Jkyso=

using --username & --password for Travis-ci Pro

travis-encrypt -r pwmckenna/private-repo -u pwmckenna -p password EXAMPLE_ENV_VARIABLE > > fsqKj4hKmeB8T28xIkrYZqwM6i9CMvOnUUGXcxgvcroBQyNn/0lNX68UTcjyOmW8oE4yOyHJ+rWLp6qEG \ > Rjxi+LG/lIqx27bAwIJbEnOZfxBuGCkJrlymsEKz7efE8b2nwgBXzeVNNhu4eg76IwMcgXL5QxrsYhwRMyXGcsOcBA=

Take the output and add it as secure environment variables in your .travis.yml file.

language: node_js node_js: - 0.8 env: global: - secure: "XqJtWxYjtjhRO3LzC/iBGLawDP+f/dL6kcUfDzDJPSKhdnXIRQgBE65g58hf1bPh4YowxuyPUnpK5pq6+frYQ6zNsW0AWBMa2dUP1FdSIxdCJNa3UHlMLYhqqECuVvev9A9NCijKBkuOOA+OvNgq9NIQsiS4g+dsaAlpuE72MYc="

using --add to populate .travis.yml

travis-encrypt --add -r pwmckenna/node-travis-encrypt ENV1=VALUE1 ENV2=VALUE2 > Wrote 2 blob(s) to .travis.yml

using --add to populate .travis.yml with Heroku deploy key

travis-encrypt --add deploy.api_key -r pwmckenna/node-travis-encrypt "<Heroku API key>" > Wrote 1 blob(s) to .travis.yml

Module