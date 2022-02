Módulo para consulta do rastreio de pacotes do Correios. Acessa diretamento a API do Correios (SRO).

Instalação

Requer Node.js e npm instalados.

$ npm install --save tracking-correios

Depois importe no seu código:

const TrackingCorreios = require ( 'tracking-correios' ) import TrackingCorreios from 'tracking-correios'

Consulta de eventos do código de rastreio

Para consultas de um único código:

TrackingCorreios.track( 'DU897123996BR' ) .then( console .log) TrackingCorreios.track( [ 'DU897123996BR' ] ) .then( console .log) > [ { "numero" : "DU897123996BR" , "sigla" : "DU" , "nome" : "ENCOMENDA E-SEDEX" , "categoria" : "E-SEDEX" , "evento" : [ { "tipo" : "BDE" , "status" : "01" , "data" : "12/12/2016" , "hora" : "19:06" , "descricao" : "Objeto entregue ao destinatário" , "recebedor" : "" , "documento" : "" , "comentario" : "" , "local" : "CEE BAURU" , "codigo" : "17034972" , "cidade" : "Bauru" , "uf" : "SP" }, { ... }, { ... }, { ... } ] } ]

Exemplo de código válido, porém sem rastreio

TrackingCorreios.track([ 'SB231363632BR' ]) .then( console .log) > [ { numero : 'SB231363632BR' , erro : 'Objeto não encontrado na base de dados dos Correios.' } ]

Para consultas de vários códigos simultâneos:

TrackingCorreios.track([ 'DU897123996BR' , 'PN273603577BR' , 'DU910139445BR' ]) .then( console .log) > [ { numero : 'DU897123996BR' , sigla : 'DU' , nome : 'ENCOMENDA E-SEDEX' , categoria : 'E-SEDEX' , evento : [ {...}, [ Object ], [ Object ], [ Object ], [ Object ], [ Object ] ] }, { numero : 'PN273603577BR' , sigla : 'PN' , nome : 'ENCOMENDA PAC (ETIQ LOGICA)' , categoria : 'ENCOMENDA PAC' , evento : [ [ Object ], [ Object ], [ Object ], [ Object ], [ Object ], [ Object ] ] }, { numero : 'DU910139445BR' , sigla : 'DU' , nome : 'ENCOMENDA E-SEDEX' , categoria : 'E-SEDEX' , evento : [ [ Object ], [ Object ], [ Object ], [ Object ], [ Object ] ] } ]

O método track validará automaticamente os objetos, removendo os inválidos:

TrackingCorreios.track([ 'DU897123996BR' , 'invalido' ]) .then( console .log) > [ { "numero" : "DU897123996BR" , "sigla" : "DU" , "nome" : "ENCOMENDA E-SEDEX" , "categoria" : "E-SEDEX" , "evento" : [...] } ]

Se não tiver nenhum objeto válido a Promise rejeitará com TrackingError :

TrackingCorreios.track( 'invalido' ) .catch( console .log) > { [TrackingError: Erro ao validar os objetos.] name : 'TrackingError' , message : 'Erro ao validar os objetos.' , type : 'validation_error' , errors : [ { message : 'Nenhum objeto válido para pesquisa.' , service : 'objects_validation' } ] }

Se não quiser filtrar, use a configuração filter :

TrackingCorreios.track( 'invalido' , { filter : false }) .catch( console .log) > [ { numero : 'invalido' , erro : 'Objeto não encontrado na base de dados dos Correios.' } ]

O método track retorna uma Promise, portanto o tratamento de erros deve ser feito pelo .catch . Exemplo de API fora do ar:

TrackingCorreios.track( 'DU897123996BR' ) .then( console .log) .catch( console .log) > { [TrackingError: Erro ao se conectar ao o serviço dos Correios.] name : 'TrackingError' , message : 'Erro ao se conectar com o serviço dos Correios.' , type : 'system' , errors : [ { message : 'Ocorreu um erro ao se conectar ao serviço dos Correios: request to https://webservice.correios.com.br/service/rastro failed, reason: connect ECONNREFUSED webservice.correios.com.br' , service : 'service_error' } ] }

Pode também passar um objeto de configuração como segundo parâmetro.

TrackingCorreios.track( 'DU897123996BR' , { username : "ECT" , password : "SRO" , filter : true , type : "L" , result : "T" , language : "101" , limit : 5000 })

Os parâmetros username , password , type , result e language serão enviados a API dos Correios.

O parâmetro limit indica a quantidade máxima de objetos a ser enviado por requisição. Se passar 8 mil objetos e o limite for 5 mil, o módulo fará duas requisições. Se passar mil objetos e o limite for 1, fará mil requisições.

O parâmetro filter indica se deve realizar a filtragem de pacotes válidos antes de acessar a API do Correios.

As requisições não são paralelas, serão realizadas uma após a outra. A Promise só resolverá quando todas as requisições terminarem.

O usuário padrão do sistema é ECT . Esse é um usuário de testes, por isso tem algumas limitações (#15, #5). Só é possível fazer a consulta de 1 código por vez, e também só 1 evento é retornado. Para adquirir um usuário com mais permissões, é necessário ter um contrato com os Correios: http://www.correios.com.br/solucoes-empresariais/comercio-eletronico/sistema-de-rastreamento-de-objetos.

Validação de objetos

Esse módulo expõe três métodos auxiliares para validação de objetos.

isValid : verifica se o tracking é válido seguindo as regras do Correios.

: verifica se o tracking é válido seguindo as regras do Correios. filter : retorna somente os objetos válidos.

: retorna somente os objetos válidos. validate : retorna um objeto com os itens válidos e inválidos.

Exemplos:

isValid :

TrackingCorreios.isValid( 'DU897123996BR' ) > true TrackingCorreios.isValid([ 'DU897123996BR' ]) > false TrackingCorreios.isValid( 'AAAAA' ) > false TrackingCorreios.isValid() > false

Verifica um único objeto por vez. Valida as iniciais também com as conhecidas do correios (veja category). Retorna um boolean .

filter :

TrackingCorreios.filter( 'DU897123996BR' ) > [ 'DU897123996BR' ] TrackingCorreios.filter( [ 'DU897123996BR' ] ) > [ 'DU897123996BR' ] TrackingCorreios.filter( [ 'DU897123996BR' , 'PN273603577BR' , 'DU910139445BR' ] ) > [ 'DU897123996BR' , 'PN273603577BR' , 'DU910139445BR' ] TrackingCorreios.filter([ 'DU897123996BR' , 'invalid' ]) > [ 'DU897123996BR' ] TrackingCorreios.filter([ 'invalid' , 'AAAA' ]) > [ ] TrackingCorreios.filter( { } ) > [ ]

Sempre retornará um Array, independente se houver ou não itens válidos.

validate :

TrackingCorreios.validate( 'DU897123996BR' ) > { valid : [ 'DU897123996BR' ], invalid : [ ] } TrackingCorreios.validate( [ 'DU897123996BR' ] ) > { valid : [ 'DU897123996BR' ], invalid : [ ] } TrackingCorreios.validate( [ 'DU897123996BR' , 'PN273603577BR' , 'DU910139445BR' ] ) > { valid : [ 'DU897123996BR' , 'PN273603577BR' , 'DU910139445BR' ], invalid : [ ] } TrackingCorreios.validate([ 'DU897123996BR' , 'invalid' ]) > { valid : [ 'DU897123996BR' ], invalid : [ 'invalid' ] } TrackingCorreios.validate([ 'invalid' , 'AAAA' ]) > { valid : [ ], invalid : [ 'invalid' , 'AAAA' ] } TrackingCorreios.validate( { } ) > { valid : [ ], invalid : [ { } ] }

Sempre retornará um objeto com os campos valid e invalid .

Categoria do Objeto

O módulo expõe um método para retornar a categoria do objeto: category . Exemplo:

TrackingCorreios.category( 'DU897123996BR' ) > 'e-SEDEX' TrackingCorreios.category([ 'PN273603577BR' ]) > 'PAC' TrackingCorreios.category([ 'AA123123123BR' ]) > undefined TrackingCorreios.category( 'AAAAA' ) > undefined TrackingCorreios.category() > undefined

Se não for um código de rastreio válido, retornará undefined .

Inspiração

Arquitetura inspirada no módulo cep-promise de Filipe Deschamps. Queria aprender mais sobre encadeamento de Promises, funções pequenas e vários outros assuntos que ele aborda nesse vídeo, por isso decidi desenvolver esse módulo.