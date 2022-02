tracery

Tracery: a story-grammar generation library for javascript

This is my attempt to package up Tracery as a Node library.

Installation

This is hosted at npm, so it can be installed like so:

$ npm install tracery-grammar --save

Example usage

var tracery = require ( 'tracery-grammar' ); var grammar = tracery.createGrammar({ 'animal' : [ 'panda' , 'fox' , 'capybara' , 'iguana' ], 'emotion' : [ 'sad' , 'happy' , 'angry' , 'jealous' ], 'origin' :[ 'I am #emotion.a# #animal#.' ], }); grammar.addModifiers(tracery.baseEngModifiers); console .log(grammar.flatten( '#origin#' ));

Sample output: