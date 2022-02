Torrent piece abstraction

Also works in the browser with browserify! This module is used by WebTorrent and torrent-stream.

install

npm install torrent-piece

usage

const Piece = require ( 'torrent-piece' ) Piece.BLOCK_LENGTH const pieceLength = Piece.BLOCK_LENGTH * 5 const piece = new Piece(pieceLength) piece.missing piece.reserve() piece.set( 0 , someBuffer0) piece.reserve() piece.reserve() piece.reserve() piece.set( 1 , someBuffer1) piece.set( 2 , someBuffer2) piece.set( 3 , someBuffer3) piece.reserve() piece.cancel( 4 ) piece.reserve() piece.set( 4 , someBuffer4) piece.chunkLength( 0 ) piece.chunkOffset( 0 ) piece.reserve() piece.missing const pieceBuffer = piece.flush() console .log(pieceBuffer)

license

MIT. Copyright (c) Feross Aboukhadijeh and WebTorrent, LLC.