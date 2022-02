Tootik

A pure CSS/SCSS/LESS Tooltip library. Super easy to use, No JavaScript required.

Tooltip Generator:

https://eliortabeka.github.io/tootik/

Demo

https://eliortabeka.github.io/tootik/

Installation

CDN:

https :

Using npm:

npm install tootik

Using bower:

bower install tootik

Manually: Download tootik.min.css from this repo or from demo site and add it to your HTML. e.g.

< link rel = "stylesheet" href = "path/to/tootik.min.css" >

Define a data-tootik attribute in your element and let the magic happens.

< span data-tootik = "..." > ... </ span >

Additionally, you can define a data-tootik-conf attribute to either change position or use a feature.

< span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "..." > ... </ span >

Positioning

< span data-tootik = "..." > Top </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "right" > Right </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "bottom" > Bottom </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "left" > Left </ span >

Types

< span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "invert" > invert </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "success" > success </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "info" > info </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "warning" > warning </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "danger" > danger </ span >

Features

< span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "shadow" > shadow </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "delay" > delay </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "multiline" > multiline </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "no-fading" > no-fading </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "no-arrow" > no-arrow </ span > < span data-tootik = "..." data-tootik-conf = "square" > square </ span >

Credit

Handcrafted with love by Elior Shalev Tabeka

LESS syntax by Elena Torro