本文档用于介绍通过H5端唤起本地富途牛牛客户端的研究过程！起初是一些研究性质的文章，随着越来越多的人关注和提issue，所以这里做了一些更新。
快速使用见 5、相关代码
目前通过H5页面唤起native APP的场景十分常见，比如常见的分享功能；一方面，对于用户而言，相同的内容在native APP上比H5体验更好，操作更加方便，另一方面，对于APP运营来说，可以增加app的用户粘性度。
当前native客户端内置webview中，比较常用的是通过schema打开登陆页、配置分享入口的显示；而在外部浏览器或者webview中唤醒公司的客户端目前还没有太多尝试，有据此展开研究的必要性，以便日后在真实的需求中使用！
在Android端，常用的方式是Schame + Android Itent，在IOS端，常用的方式是Schema ＋ Universal links（IOS9+）；使用的前提都是客户端程序实现了Schema协议。
下面对这３种方式做简要的介绍：
在Android和IOS浏览器中（非微信浏览器），可以通过schema协议的方式唤醒本地app客户端；schema协议在App开发注册之后，与前端进行统一约定，通过H5页面访问某个具体的协议地址，即可打开对应的App客户端 页面；
访问协议地址，目前有3种方式，以打开富途牛牛客户端登录页为例：
1.通过a标签打开，点击标签时启动APP
<a href="ftnn:login">打开登录页</a>
2.通过iframe打开，设置iframe.src即会启动
<iframe src="ftnn:login"></iframe>
3.直接通过window.location 进行跳转
window.location.href= "ftnn:login";
Android上实现注册schema协议，可以参考博文：Android手机上实现WebApp直接调起NativeApp
注：由于微信的白名单限制，无法通过schema来唤起本地app，只有白名单内的app才能通过微信浏览器唤醒，这个问题我目前没有找到合适的解决办法！
在Android Chrome浏览器中，版本号在chrome 25+的版本不再支持通过传统schema的方法唤醒APP，比如通过设置window.location = "xxxx://login"将无法唤醒本地客户端。需要通过Android Intent 来唤醒APP；
在Android Chrome浏览器中，版本号在chrome 25+的版本不再支持通过传统schema的方法唤醒APP，比如通过设置window.location = "xxxx://login"将无法唤醒本地客户端，传统方式需要通过设置用户手势，比如点击来唤起APP，或者，直接通过构造Android Intent 的方式来唤醒APP； 官方文档
you should implement a user gesture to launch the app via a custom scheme, or use the “intent:” syntax described in this article.
使用方式如下：
1.构件intent字符串：
intent:
login // 特定的schema uri，例如login表示打开NN登陆页
#Intent;
package=cn.xxxx.xxxxxx; // 富途牛牛apk信息
action=android.intent.action.VIEW; // 富途牛牛apk信息
category=android.intent.category.DEFAULT; // 富途牛牛apk信息
component=[string]; // 富途牛牛apk信息,可选
scheme=xxxx; // 协议类型
S.browser_fallback_url=[url] //可选，schema启动客户端失败时的跳转页，一般为下载页，需通过encodeURIComponent编码
end;
2.构造一个a标签，将上面schame 字符串作为其href值，当点击a标签时，即为通过schema打开某客户端登陆页，如果未安装客户端，则会跳转到指定页，这里会跳转到下载页；
<a href="intent://loin#Intent;scheme=ftnn;package=cn.futu.trader;category=android.intent.category.DEFAULT;action=android.intent.action.VIEW;S.browser_fallback_url=http%3A%2F%2Fa.app.qq.com%2Fo%2Fsimple.jsp%3Fpkgname%3Dcn.futu.trader%26g_f%3D991653;end">打开登录页</a>
Universal links为 iOS 9 上一个所谓 通用链接 的深层链接特性，一种能够方便的通过传统 HTTP 链接来启动 APP, 使用相同的网址打开网站和 APP；通过唯一的网址, 就可以链接一个特定的视图到你的 APP 里面, 不需要特别的 schema；
在IOS中，对比schema的方式，Universal links有以下优点：
网易新闻客户端IOS 9上目前采用这种Universal links方式
针对这部分内容可以参考博文：
由于公司IOS客户端目前未实现这种协议，所以无法对这种唤醒方式做测试，日后明确支持此类协议，待测试功能后，再补充这部分详细内容！
微信是一个特殊的存在；对于schema，微信会做出来拦截，导致通过 schema协议无法唤起APP;想要在微信中唤起APP，需要通过微信js sdk提供的接口进行唤起APP,目前微信并未在其开放平台上说明其接口，只有部分在微信白名单（其实就是和腾讯有合作关系的公司）中的应用程序可使用对应的接口进行唤起APP。
目前富途牛牛已经接入该功能，接入方会收到对应的接口文档，按照文档进行接入接口，不确定是否涉及到需要保密的内容，故不作公开此处做法。如需接入，先联系微信相关部门。
微信中，比较常用的做法是：
和微信同属腾讯，qq确对外开放了唤起APP的相关接口权限。
本来，心里想的很美的，使用QQ提供的api来打开APP,效果应该更好；想法是这样的：
于是，写了个demo来测试，但是。。。。调用isAppInstalled，api给出的提示是“permission denied”，直接调用launchApp方法也不可行，网上找了很久也有相关说明，QQ的api平台也没有反馈入口，。。。只好放弃这种方式；猜想只有 腾讯认可的域名中才能调用相关API。
QQ webview本身也能通过schema的方式唤起APP,所以还是老实使用这种方式。
首先，通过浏览器是无法判断是否安装了客户端程序的，因此整体的思路就是：尝试去通过上面的唤起方式来唤起本地客户端，如果唤起超时，则直接跳转到下载页；整个实现过程围绕这一点展开。
2018年补充：QQ的jssdk目前已经支持判断外部APP是否安装
在不考虑IOS9 Universal links唤醒方式的条件下，可以分为这几个步骤；
首先判断浏览器UA，如果为Chrome for Android，则必须安装 Android Intent的方式来组织schema字符串；如果为其他浏览器，则按照普通的schema方式来返回即可；
// 如果是安卓chrome浏览器，则通过intent方式打开
// UC/QQ浏览器被识别为chrome，排除之
if (browser.isChrome() && browser.isAndroid() && browser.isUC() === false && browser.isQQBrowser() === false) {
schemaStr = 'intent://' + schemaStr +'#Intent;' +
'scheme=' + this.appConfig.PROTOCAL + ';'+
'package=' + this.appConfig.APK_INFO.PKG + ';'+
'category=' + this.appConfig.APK_INFO.CATEGORY + ';'+
'action=' + this.appConfig.APK_INFO.ACTION + ';'+
'S.browser_fallback_url=' + encodeURIComponent(this.appConfig.FAILBACK.ANDROID) + ';' +
'end';
} else {
schemaStr = this.appConfig.PROTOCAL + '://' + schemaStr;
}
注意参数中包含的url地址需要进行encodeURIComponent编码
由于无法确定是否安装了客户端，因此通过window.location = schema的方式可能导致浏览器跳转到错误页；所以通过iframe.src或a.href载入schema是目前比较常见的方法；
相比于iframe和a，通过设置其diaplay为none来进行隐藏，这样即便链接错误也不会对当前页构成影响，但是对于a标签，在未安装客户端的情况下，仍然会存在提示访问不存在的情况（比如opera），所以在选取上的优先级是：iframe>a>window.location,只有在iframe.href 无法调用schema的情况下，才采用a.href的方式。
经过非全面测试：
代码如下：
// 需要使用的schema
var schemaUrl = this.generateSchema(config.targetURI);
var body = document.body;
// Android 微信不支持schema唤醒，必须提前加入腾讯的白名单
// 百度浏览器会拦截schema，所以直接跳下载页
// QQ,weobo 内也直接跳转下载页
if (browser.isWx() || browser.isBaidu()
|| (browser.isIOS() && browser.isMobileQQ())
|| (browser.isIOS() && browser.isAlipay())
|| browser.isWeibo()) {
if (browser.isAndroid()) {
window.location.href = this.appConfig.FAILBACK.ANDROID;
} else if(browser.isIOS()){
window.location.href = this.appConfig.FAILBACK.IOS;
}
// Android chrome 不支持iframe 方式唤醒
// 适用：chrome,leibao,mibrowser,opera,360，UC,qq浏览器
} else if (browser.isChrome() && browser.isAndroid()
|| browser.isUC()
|| browser.isSafari()
|| browser.isQQBrowser()) {
var aLink = util.createALink(schemaUrl);
body.appendChild(aLink);
aLink.click();
// 其他浏览器
// 适用：sogou,firefox,mobileQQ
} else {
var iframe = util.createIfr(schemaUrl);
body.appendChild(iframe);
}
前面提到无法确定客户端程序是否安装，所以在通过iframe和a调用schema时，会设置一个settimeout，超时，则跳转到下载页；
此处的超时时间设置也十分关键，如果超时时间小于app启动时间，则未待app启动，就是执行setimeout的方法，如果超时时间较长，则当客户端程序未安装时，需要较长时间才能执行settimeout方法进入下载页。因此，此处的延时时间需要考虑APP的启动时间。
var start = new Date().getTime();
var that = this;
var loadTimer = setTimeout(function() {
if (util.isDocHidden()) {
return;
}
// 如果app启动，浏览器最小化进入后台，则计时器存在推迟或者变慢的问题
// 那么代码执行到此处时，时间间隔必然大于设置的定时时间
if (Date.now() - start > that.appConfig.LOAD_WAITING + 200) {
//console.log('come back from app')
// 如果浏览器未因为app启动进入后台，则定时器会准时执行，故应该跳转到下载页
} else {
if (fail) {
fail();
} else {
window.location.href = browser.isIOS() ? that.appConfig.FAILBACK.IOS : that.appConfig.FAILBACK.ANDROID;
}
}
}, this.appConfig.LOAD_WAITING);
代码中，进入到setimeout时，对跳转过程再次进行了限定；当浏览器因为启动app而切换到后台时，settimeout存在计时推迟或延迟的问题，此时，如果从app切换回浏览器端，则执行跳转代码时经历的时间应该大于setimeout所设置的时间；反之，如果本地客户端程序未安装，浏览器则不会进入后台程序，定时器则会准时执行，故应该跳转到下载页！
在实际测试过程，当通过schema成功唤起客户端，再次返回浏览器时，发现页面已跳转至下载页面，因此对已设置的settimeout需要做一个清除处理；
当本地app被唤起，app处于设备可视窗口最上层，则浏览器进入后台程序页面会隐藏掉，会触发pagehide与visibilitychange事件，此时应该清除setimeout事件,于此同时，document.hide属性为true，因此setimeout内也不做跳转动作，防止页面跳转至下载页面；
此时，有几个事件比较关键：
pagehide: 页面隐藏时触发
visibilitychange： 页面隐藏没有在当前显示时触发，比如切换tab，也会触发该事件
document.hidden 当页面隐藏时，该值为true，显示时为false
为了尽可能的兼容多的浏览器，所以讲这几个事件都进行绑定！ 代码如下。
// 当本地app被唤起，则页面会隐藏掉，就会触发pagehide与visibilitychange事件
// 在部分浏览器中可行，网上提供方案，作hack处理
document.addEventListener(util.visibilityChangeName(), function() {
if (util.isDocHidden) {
clearTimeout(loadTimer);
}
}, false);
// pagehide 必须绑定到window
window.addEventListener('pagehide', function() {
clearTimeout(loadTimer);
//success && success();
}, false);
对代码进行简单的封装，代码如下，在使用时需要针对当前的app做必要设置，采用UMD的写法：
代码见index.js
安装方式：
npm install tool-callapp --save
调用方式：
var CallUp = require('tool-callapp');
// 直接引入
// <script type="text/javascript" src="/yourpath/tool-callapp/index.js"></script>
var callup = new Callup({
// 协议头
PROTOCAL:'ftnn',
// 主页
HOME: 'quote',
// 唤起失败时的跳转链接
FAILBACK: {
ANDROID: 'http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=cn.futu.trader&g_f=991653',
IOS:'http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=cn.futu.trader&g_f=991653'
},
// Android apk 相关信息
APK_INFO: {
PKG: 'cn.futu.trader',
CATEGORY: 'android.intent.category.DEFAULT',
ACTION: 'android.intent.action.VIEW'
},
// 唤起超时时间，超时则跳转到下载页面
LOAD_WAITING: 3000
});
callup.loadSchema({
// 通过NN打开某个链接,注意不包括协议部分，比如打开行情主页的完整schema是ftnn://quote,这里传的值只有uri部分，即quote
targetURI: 'quote'
});
本来这里提供了success和fail的回调，但是还未做完整测试，故暂时不开放
代码测试结果:
|平台
|Android
|iOS
|weixin
|X
|X
|✔️
|X
|chrome
|✔️
|✔️
|mi browser
|✔️
|-
|uc
|✔️
|✔️
|qq browser
|✔️
|✔️
|360 browser
|✔️
|✔️
|猎豹
|✔️
|✔️
|sogou
|✔️
|✔️
|baidu browser
|X
|X
|firefox
|✔️
|✔️
|safari
|-
|✔️
|微博国际
|X
|X
|微博
|X
|X
|支付宝
|✔️
|X
✔️表示能唤起APP，X表示不能，-表示品台上没有该浏览器
便于通过相关H5页面进入Native客户端，提升用户体验，提升App用户粘度； 对于未安装客户端的用户，可引导进入下载通道，如下场景图：