本文档用于介绍通过H5端唤起本地富途牛牛客户端的研究过程!起初是一些研究性质的文章,随着越来越多的人关注和提issue,所以这里做了一些更新。

快速使用见 5、相关代码

目前通过H5页面唤起native APP的场景十分常见,比如常见的分享功能;一方面,对于用户而言,相同的内容在native APP上比H5体验更好,操作更加方便,另一方面,对于APP运营来说,可以增加app的用户粘性度。

当前native客户端内置webview中,比较常用的是通过schema打开登陆页、配置分享入口的显示;而在外部浏览器或者webview中唤醒公司的客户端目前还没有太多尝试,有据此展开研究的必要性,以便日后在真实的需求中使用!

2、唤醒native APP 的几种方式

在Android端,常用的方式是Schame + Android Itent,在IOS端,常用的方式是Schema + Universal links(IOS9+);使用的前提都是客户端程序实现了Schema协议。

下面对这3种方式做简要的介绍:

2.1 Schema

在Android和IOS浏览器中(非微信浏览器),可以通过schema协议的方式唤醒本地app客户端;schema协议在App开发注册之后,与前端进行统一约定,通过H5页面访问某个具体的协议地址,即可打开对应的App客户端 页面;

访问协议地址,目前有3种方式,以打开富途牛牛客户端登录页为例:

1.通过a标签打开,点击标签时启动APP

< a href = "ftnn:login" > 打开登录页 </ a >

2.通过iframe打开,设置iframe.src即会启动

< iframe src = "ftnn:login" > </ iframe >

3.直接通过window.location 进行跳转

window .location.href= "ftnn:login" ;

Android上实现注册schema协议,可以参考博文:Android手机上实现WebApp直接调起NativeApp

注:由于微信的白名单限制,无法通过schema来唤起本地app,只有白名单内的app才能通过微信浏览器唤醒,这个问题我目前没有找到合适的解决办法!

2.2 Android Intent

在Android Chrome浏览器中,版本号在chrome 25+的版本不再支持通过传统schema的方法唤醒APP,比如通过设置window.location = "xxxx://login"将无法唤醒本地客户端。需要通过Android Intent 来唤醒APP;

在Android Chrome浏览器中,版本号在chrome 25+的版本不再支持通过传统schema的方法唤醒APP,比如通过设置window.location = "xxxx://login"将无法唤醒本地客户端,传统方式需要通过设置用户手势,比如点击来唤起APP,或者,直接通过构造Android Intent 的方式来唤醒APP; 官方文档

you should implement a user gesture to launch the app via a custom scheme, or use the “intent:” syntax described in this article.

使用方式如下:

1.构件intent字符串:

intent: login // 特定的schema uri,例如login表示打开NN登陆页 #Intent; package=cn.xxxx.xxxxxx; // 富途牛牛apk信息 action=android.intent.action.VIEW; // 富途牛牛apk信息 category=android.intent.category.DEFAULT; // 富途牛牛apk信息 component=[string]; // 富途牛牛apk信息,可选 scheme=xxxx; // 协议类型 S.browser_fallback_url=[url] //可选,schema启动客户端失败时的跳转页,一般为下载页,需通过encodeURIComponent编码 end;

2.构造一个a标签,将上面schame 字符串作为其href值,当点击a标签时,即为通过schema打开某客户端登陆页,如果未安装客户端,则会跳转到指定页,这里会跳转到下载页;

< a href = "intent://loin#Intent;scheme=ftnn;package=cn.futu.trader;category=android.intent.category.DEFAULT;action=android.intent.action.VIEW;S.browser_fallback_url=http%3A%2F%2Fa.app.qq.com%2Fo%2Fsimple.jsp%3Fpkgname%3Dcn.futu.trader%26g_f%3D991653;end" > 打开登录页 </ a >

Universal links为 iOS 9 上一个所谓 通用链接 的深层链接特性,一种能够方便的通过传统 HTTP 链接来启动 APP, 使用相同的网址打开网站和 APP;通过唯一的网址, 就可以链接一个特定的视图到你的 APP 里面, 不需要特别的 schema;

在IOS中,对比schema的方式,Universal links有以下优点:

通过schema启动app时,浏览器会有弹出确认框提示用户是否打开,而Universal links不会提示,体验更好; Universal link可在再微信浏览器中打开外部App;

网易新闻客户端IOS 9上目前采用这种Universal links方式

针对这部分内容可以参考博文:

由于公司IOS客户端目前未实现这种协议,所以无法对这种唤醒方式做测试,日后明确支持此类协议,待测试功能后,再补充这部分详细内容!

2.4 微信JS SDK

微信是一个特殊的存在;对于schema,微信会做出来拦截,导致通过 schema协议无法唤起APP;想要在微信中唤起APP,需要通过微信js sdk提供的接口进行唤起APP,目前微信并未在其开放平台上说明其接口,只有部分在微信白名单(其实就是和腾讯有合作关系的公司)中的应用程序可使用对应的接口进行唤起APP。

目前富途牛牛已经接入该功能,接入方会收到对应的接口文档,按照文档进行接入接口,不确定是否涉及到需要保密的内容,故不作公开此处做法。如需接入,先联系微信相关部门。

微信中,比较常用的做法是:

直接提示去下载页面 提示在外部浏览器中打开,在外部浏览器中通过schame等方式打开APP

2.5 QQ JS SDK

和微信同属腾讯,qq确对外开放了唤起APP的相关接口权限。

本来,心里想的很美的,使用QQ提供的api来打开APP,效果应该更好;想法是这样的:

使用isAppInstalled判断APP是否安装,如果已安装,则调用launchApp打开APP 如果没有判断没有安装外部APP,则可调整至下载页

于是,写了个demo来测试,但是。。。。调用isAppInstalled,api给出的提示是“permission denied”,直接调用launchApp方法也不可行,网上找了很久也有相关说明,QQ的api平台也没有反馈入口,。。。只好放弃这种方式;猜想只有 腾讯认可的域名中才能调用相关API。

QQ webview本身也能通过schema的方式唤起APP,所以还是老实使用这种方式。

首先,通过浏览器是无法判断是否安装了客户端程序的,因此整体的思路就是:尝试去通过上面的唤起方式来唤起本地客户端,如果唤起超时,则直接跳转到下载页;整个实现过程围绕这一点展开。

2018年补充:QQ的jssdk目前已经支持判断外部APP是否安装

在不考虑IOS9 Universal links唤醒方式的条件下,可以分为这几个步骤;

3.1 生成schema字符串

首先判断浏览器UA,如果为Chrome for Android,则必须安装 Android Intent的方式来组织schema字符串;如果为其他浏览器,则按照普通的schema方式来返回即可;

if (browser.isChrome() && browser.isAndroid() && browser.isUC() === false && browser.isQQBrowser() === false ) { schemaStr = 'intent://' + schemaStr + '#Intent;' + 'scheme=' + this .appConfig.PROTOCAL + ';' + 'package=' + this .appConfig.APK_INFO.PKG + ';' + 'category=' + this .appConfig.APK_INFO.CATEGORY + ';' + 'action=' + this .appConfig.APK_INFO.ACTION + ';' + 'S.browser_fallback_url=' + encodeURIComponent ( this .appConfig.FAILBACK.ANDROID) + ';' + 'end' ; } else { schemaStr = this .appConfig.PROTOCAL + '://' + schemaStr; }

注意参数中包含的url地址需要进行encodeURIComponent编码

3.2 通过iframe或者a标签来加载schema

由于无法确定是否安装了客户端,因此通过window.location = schema的方式可能导致浏览器跳转到错误页;所以通过iframe.src或a.href载入schema是目前比较常见的方法;

相比于iframe和a,通过设置其diaplay为none来进行隐藏,这样即便链接错误也不会对当前页构成影响,但是对于a标签,在未安装客户端的情况下,仍然会存在提示访问不存在的情况(比如opera),所以在选取上的优先级是:iframe>a>window.location,只有在iframe.href 无法调用schema的情况下,才采用a.href的方式。

经过非全面测试:

Android系统上,Chrome for Android无法通过iframe.src 来调用schema,而通过a.href 的方式可以成功调用,而针对chrome内核的浏览器如猎豹,360,小米浏览器, opera对于iframe.src和a.href的方式都能支持,所以对chrome及先关的内核的浏览器采用a.href的方式来调用scheme;对于其他浏览器,如firefox,mobile QQ,sogou浏览器则采用iframe.src的方式调用schema。对于微信浏览器,则直接跳转到下载页。其他未经测试的浏览器,默认采用iframe.src来调用schema;

IOS 9+系统上,Safari浏览器无法通过iframe.src的方式调用schema,对于UC,Chrome,百度浏览器,mobileQQ只能通过a.href的方式进行调用schema;对于微信浏览器,默认跳转到下载页;

代码如下:

var schemaUrl = this .generateSchema(config.targetURI); var body = document .body; if (browser.isWx() || browser.isBaidu() || (browser.isIOS() && browser.isMobileQQ()) || (browser.isIOS() && browser.isAlipay()) || browser.isWeibo()) { if (browser.isAndroid()) { window .location.href = this .appConfig.FAILBACK.ANDROID; } else if (browser.isIOS()){ window .location.href = this .appConfig.FAILBACK.IOS; } } else if (browser.isChrome() && browser.isAndroid() || browser.isUC() || browser.isSafari() || browser.isQQBrowser()) { var aLink = util.createALink(schemaUrl); body.appendChild(aLink); aLink.click(); } else { var iframe = util.createIfr(schemaUrl); body.appendChild(iframe); }

3.3 处理客户端未安装的情况

前面提到无法确定客户端程序是否安装,所以在通过iframe和a调用schema时,会设置一个settimeout,超时,则跳转到下载页;

此处的超时时间设置也十分关键,如果超时时间小于app启动时间,则未待app启动,就是执行setimeout的方法,如果超时时间较长,则当客户端程序未安装时,需要较长时间才能执行settimeout方法进入下载页。因此,此处的延时时间需要考虑APP的启动时间。

var start = new Date ().getTime(); var that = this ; var loadTimer = setTimeout( function ( ) { if (util.isDocHidden()) { return ; } if ( Date .now() - start > that.appConfig.LOAD_WAITING + 200 ) { } else { if (fail) { fail(); } else { window .location.href = browser.isIOS() ? that.appConfig.FAILBACK.IOS : that.appConfig.FAILBACK.ANDROID; } } }, this .appConfig.LOAD_WAITING);

代码中,进入到setimeout时,对跳转过程再次进行了限定;当浏览器因为启动app而切换到后台时,settimeout存在计时推迟或延迟的问题,此时,如果从app切换回浏览器端,则执行跳转代码时经历的时间应该大于setimeout所设置的时间;反之,如果本地客户端程序未安装,浏览器则不会进入后台程序,定时器则会准时执行,故应该跳转到下载页!

在实际测试过程,当通过schema成功唤起客户端,再次返回浏览器时,发现页面已跳转至下载页面,因此对已设置的settimeout需要做一个清除处理;

当本地app被唤起,app处于设备可视窗口最上层,则浏览器进入后台程序页面会隐藏掉,会触发pagehide与visibilitychange事件,此时应该清除setimeout事件,于此同时,document.hide属性为true,因此setimeout内也不做跳转动作,防止页面跳转至下载页面;

此时,有几个事件比较关键:

pagehide: 页面隐藏时触发 visibilitychange: 页面隐藏没有在当前显示时触发,比如切换tab,也会触发该事件 document.hidden 当页面隐藏时,该值为true,显示时为false

为了尽可能的兼容多的浏览器,所以讲这几个事件都进行绑定! 代码如下。

document .addEventListener(util.visibilityChangeName(), function ( ) { if (util.isDocHidden) { clearTimeout(loadTimer); } }, false ); window .addEventListener( 'pagehide' , function ( ) { clearTimeout(loadTimer); }, false );

经测试,可唤起chrome,Firefox,uc,360,mibrowser,sogou,liebao,mobileQQ浏览器;

新版opera浏览器采用webkit内核,但是当客户端未安装时跳转下载页会会出错,提示页面不存在;

微信不支持登陆,直接做了跳转到下载页处理;

Android上启动相对比较慢,导致很容易启动超时而跳转到下载页面;

测试页面在本机,百度浏览器会上报检测url合法性,导致唤醒不成功,故百度浏览器上直接跳转至下载页

os7上Safari可用,其他浏览器为测试,条件限制;

Safari,UC浏览器,Chrome 浏览器能唤起nn客户端,但是Safari会有 是否打开的提示;

QQ webviwe上能打开,偶尔会失败;2016年的时候测过还可以,现在不可以打开了;

IOS上启动速度相对较快

IOS上,在不能唤起APP的情况下,跳转至APP Store的下载链接可通过APP store间接唤起APP

对代码进行简单的封装,代码如下,在使用时需要针对当前的app做必要设置,采用UMD的写法:

代码见index.js

安装方式:

npm install tool-callapp --save

调用方式:

var CallUp = require ( 'tool-callapp' ); var callup = new Callup({ PROTOCAL : 'ftnn' , HOME : 'quote' , FAILBACK : { ANDROID : 'http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=cn.futu.trader&g_f=991653' , IOS : 'http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=cn.futu.trader&g_f=991653' }, APK_INFO : { PKG : 'cn.futu.trader' , CATEGORY : 'android.intent.category.DEFAULT' , ACTION : 'android.intent.action.VIEW' }, LOAD_WAITING : 3000 }); callup.loadSchema({ targetURI : 'quote' });

本来这里提供了success和fail的回调,但是还未做完整测试,故暂时不开放

代码测试结果:

平台 Android iOS weixin X X qq ✔️ X chrome ✔️ ✔️ mi browser ✔️ - uc ✔️ ✔️ qq browser ✔️ ✔️ 360 browser ✔️ ✔️ 猎豹 ✔️ ✔️ sogou ✔️ ✔️ baidu browser X X firefox ✔️ ✔️ safari - ✔️ 微博国际 X X 微博 X X 支付宝 ✔️ X

✔️表示能唤起APP,X表示不能,-表示品台上没有该浏览器

android支护宝中唤起时,会先跳转至支付宝提供的中间页,提示会进行跳转。点击"点击跳转"之后能唤起APP

便于通过相关H5页面进入Native客户端,提升用户体验,提升App用户粘度; 对于未安装客户端的用户,可引导进入下载通道,如下场景图:

在没有安装客户端程序的时候,opera无法跳转到指定页的失败页; 通过微信唤醒客户端目前不可行,Android上需要微信设置白名单;IOS上,需要微信设置白名单或者通过Universal links(IOS9+)协议; 尚未对IOS9的 Universal links协议进行功能测试。 代码中使用的各种时间如:settimeout定时时间均根据本机测试进行的调整,普遍性需要进一步验证

还没解决的问题

在询问是否打开APP的时候,如果选择了“取消”,则再唤起APP的时候会不起作用。目前并没有什么解决方案,在chrome Android,UC Android上会复现问题。需再次刷新页面才行。

最后

经过自行测试及网上查阅资料,目前尚未找到完美的解决方案; 对于文中的不足和错误,欢迎指出。 转载请说明出处,以方便追本溯源修正文中错误

