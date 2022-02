Get an array of valid, sorted, and cleaned semver versions from an array of strings

Can be useful when you have an unsorted list of versions, like git tags, and want to use them as semver versions.

Install

$ npm install to -semver

Usage

import toSemver from 'to-semver' ; toSemver([ 'v1.3.16' , 'v1.7.0' , 'test' , 'v1.6.9' ]);

API

versions

Type: string[]

options

Type: object

includePrereleases

Type: boolean \ Default: true

Include prereleases, like 1.2.3-alpha.3 .

clean

Type: boolean \ Default: true

Clean versions. For example, v1.3.0 → 1.3.0 .

