Pass in a string, get a buffer back. Pass in a buffer, get the same buffer back.

npm install to-buffer

Usage

var toBuffer = require ( 'to-buffer' ) console .log(toBuffer( 'hi' )) console .log(toBuffer(Buffer( 'hi' ))) console .log(toBuffer( '6869' , 'hex' )) console .log(toBuffer( 43 ))

License

MIT