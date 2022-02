Turn an array like into an array. Designed for browser support in older browsers.

Example

var toArray = require ( "to-array" ) , elems = document .links var array = toArray(elems)

Can also return an array from a specific index

( function ( ) { toArray( arguments , 2 ) })( 1 , 2 , 3 , 4 )

Installation

npm install to-array

Contributors

Raynos

Olivier Scherrer

MIT Licenced