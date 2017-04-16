TmodJS

TmodJS（原名 atc）是一个简单易用的前端模板预编译工具。它通过预编译技术让前端模板突破浏览器限制，实现后端模板一样的同步“文件”加载能力。它采用目录来组织维护前端模板，从而让前端模板实现工程化管理，最终保证前端模板在复杂单页 web 应用下的可维护性。同时预编译输出的代码经过多层优化，能够在最大程度节省客户端资源消耗。

一、按文件与目录组织模板

template ( 'tpl/home/main' , data)

二、模板支持引入子模板

{{ include '../public/header' }}

TmodJS 一经启动，就无需人工干预，每次模板创建与更新都会自动编译，引入一个 js 即可使用 template(path) 接口调用本地模板文件，直到正式上线都无需对代码进行任何修改，整个过程简单自然。

所有特性

编译模板为不依赖引擎的 js 文件 前端模板按文件与目录组织 模板之间支持引入外部模板 使用同步模板加载接口 可选多种规范的模块输出：AMD、CMD、CommonJS 支持作为 GruntJS 的插件构建项目 模板目录可被前后端共享 支持检测修改即时编译 支持模板运行时调试 配置文件支持多人共享

若想深入了解，请阅读：《进击！前端模板工程化》

文档目录

安装

使用 NodeJS 附带的 npm 命令，执行：

npm install -g tmodjs

Mac OSX 可能需要管理员权限运行： sudo npm install -g tmodjs

编写模板

TmodJS 的前端模板不再耦合在业务页面中，而是和后端模板一样有专门的目录管理。目录名称只支持英文、数字、下划线的组合，一个模板对应一个 .html 文件。

支持基本的模板语法，如输出变量、条件判断、循环、包含子模板。模板语法参考

完全支持 artTemplate 的语法

编译模板

只需要运行 tmod 这个命令即可，默认配置参数可以满足绝大多数项目。

tmod [模板目录] [配置参数]

模板目录必须是模板的根目录，若无参数则为默认使用当前工作目录，tmodjs 会监控模板目录修改，每次模板修改都会增量编译。

配置参数

--debug 输出调试版本

输出调试版本 --charset value 定义模板编码，默认 utf-8

定义模板编码，默认 --output value 定义输出目录，默认 ./build

定义输出目录，默认 --type value 定义输出模块格式，默认 default ，可选 cmd 、 amd 、 commonjs

定义输出模块格式，默认 ，可选 、 、 --no-watch 关闭模板目录监控

关闭模板目录监控 --version 显示版本号

显示版本号 --help 显示帮助信息

配置参数将会保存在模板目录配置文件中，下次运行无需输入配置参数（ --no-watch 与 --debug 除外）。

示例

tmod ./tpl --output ./build

使用模板

根据编译的 type 的配置不同，会有两种不同使用方式：

使用默认的格式

TmodJS 默认将整个目录的模板压缩打包到一个名为 template.js 的脚本中，可直接在页面中使用它：

< script src = "tpl/build/template.js" > </ script > < script > var html = template( 'news/list' , _list); document .getElementById( 'list' ).innerHTML = html; </ script >

template.js 还支持 RequireJS、SeaJS、NodeJS 加载。示例

指定格式（amd / cmd / commonjs)

此时每个模板就是一个单独的模块，无需引用 template.js：

var render = require ( './tpl/build/news/list' ); var html = render(_list);

演示

TmodJS 源码包中 test/tpl 是一个演示项目的前端模板目录，基于默认配置。切换到源码目录后，编译：

tmod test /tpl

编译完毕后你可以在浏览器中打开 test/index.html 查看如何使用编译后的模板。

配置

TmodJS 的项目配置文件保存在模板目录的 package.json 文件中：

{ "name" : "template" , "version" : "1.0.0" , "dependencies" : { "tmodjs" : "1.0.0" }, "tmodjs-config" : { "output" : "./build" , "charset" : "utf-8" , "syntax" : "simple" , "helpers" : null , "escape" : true , "compress" : true , "type" : "default" , "runtime" : "template.js" , "combo" : true , "minify" : true , "cache" : false } }

字段 类型 默认值 说明 output String "./build" 编译输出目录设置。如果设置为 false 则不输出 charset String "utf-8" 模板使用的编码（暂时只支持 utf-8） syntax String "simple" 定义模板采用哪种语法。可选： simple 、 native helpers String null 自定义辅助方法路径 escape Boolean true 是否过滤 XSS。如果后台给出的数据已经进行了 XSS 过滤，就可以关闭模板的过滤以提升模板渲染效率 compress Boolean true 是否压缩 HTML 多余空白字符 type String "default" 输出的模块类型，可选： default 、 cmd 、 amd 、 commonjs runtime String "template.js" 设置输出的运行时名称 alias String null 设置模块依赖的运行时路径（仅针对于非 default 的类型模块配置字段。如果不指定模块内部会自动使用相对 runtime 的路径） combo Boolean true 是否合并模板（仅针对于 default 类型的模块） minify Boolean true 是否输出为压缩的格式 cache Boolean true 是否开启编译缓存 verbose Boolean true 是否打印日志

grunt

让 TmodJS 作为 Grunt 的一个插件使用：

npm install grunt-tmod --save-dev

由@Jsonzhang开发，项目主页：

https://github.com/Jsonzhang/grunt-tmod

gulp

让 TmodJS 作为 Gulp 的一个插件使用：

npm install gulp-tmod --save-dev

由@lichunqiang开发，项目主页：

https://github.com/lichunqiang/gulp-tmod

常见问题

问：TmodJS 需要部署到服务器中吗？

不需要，这是本地工具，基于 NodeJS 编写是为了实现跨平台。

问：如何将每个模板都编译成单独的 amd/cmd 模块输出？

指定 type 参数即可，如 --type cmd 则可以让每个模板都支持 RequireJS/SeaJS 调用。

问：如何将模板编译成 NodeJS 的模块？

指定 type 参数即可，如 --type commonjs 。

问：线上运行的模板报错了如何调试？

开启 debug 模式编译，如 --debug ，这样会输出调试版本，可以让你快速找到模板运行错误的语句以及数据。

问：如何不压缩输出 js？

编辑配置文件，设置 "minify": false 。

问：如何修改默认的输出目录？

指定 output 参数即可，如 --output ../../build 。

问：如何让模板访问全局变量？

问：可以使用使用类似 tmpl 那种的 js 原生语法作为模板语法吗？

可以。编辑配置文件，设置 "syntax": "native" 即可，目前 TmodJS 默认使用的是 simple 语法。

问：如何兼容旧版本 atc 的项目？

编辑配置文件，分别设置 "type": "cmd" 、 "syntax": "native" 、 "output": "./"

问：如何迁移原来写在页面中的 artTemplate 模板，改为 TmodJS 这种按按文件存放的方式？

问：我需要手动合并模板，如何让 tmodjs 不合并输出？

编辑配置文件，设置 combo:false 。

更新日志

设置 "output":false 则不进行输出，方便Gulp插件利用

则不进行输出，方便Gulp插件利用 新增 "verbose": true 选项，选择是否显示日志

解决新版本设置 "minify":true 输出后，输出的脚本中文没有被编码的问题

输出后，输出的脚本中文没有被编码的问题 给引入后缀名的模板给予报错提示

使用 artTemplate3.0 作为模板引擎，NodJS 可直接共享前端的模板目录的模板，无需预编译

提供 GruntJS 插件

取消 engine 配置

配置 增加 runtime 配置

配置 接口重构，支持多实例

给压缩打包合并后的每条模板增加版本标记，例如 /*v:13*/ ，以便对比线上版本

增加自动递增的模板版本号，控制台可显示模板被修改的次数

优化默认设置下的文件输出，仅保留 template.js ，临时文件使用隐藏的 .cache 目录存放

，临时文件使用隐藏的 目录存放 自动清理 .debug.js 文件

文件 对非规范的 include 语句模板在编译过程给予提示

语句模板在编译过程给予提示 修复 compileError 事件触发异常的 bug

事件触发异常的 bug 减少对磁盘的读写，优化性能

增加 escape 配置，如果后台给出的数据已经进行了 XSS 过滤，就可以关闭模板的默认过滤以提升模板渲染效率

配置，如果后台给出的数据已经进行了 XSS 过滤，就可以关闭模板的默认过滤以提升模板渲染效率 简化 combo 功能，default只提供全部合并与不合并两个选项，值为布尔类型（兼容旧的版本的配置，会自动转换成布尔类型）

功能，default只提供全部合并与不合并两个选项，值为布尔类型（兼容旧的版本的配置，会自动转换成布尔类型） 取消鸡肋的异步载入插件，同时 async 配置失效

配置失效 为了便于理解，命令行输入的 --output 参数不再相对于模板目录，而是工作目录（配置文件的 output 参数仍保持不变）

参数不再相对于模板目录，而是工作目录（配置文件的 参数仍保持不变） 优化控制台日志显示

修复 combo 配置不能为空数组的 BUG

配置不能为空数组的 BUG 支持页面内嵌动态编译与预编译两种方案共存（请设置 engine:true ，并在页面中中引入 TmodJS 输出的 template.js。如果想让 template.js 不内置合并的模板，可以设置 combo:[] ）

，并在页面中中引入 TmodJS 输出的 template.js。如果想让 template.js 不内置合并的模板，可以设置 ） 运行时性能优化

增加 alias 配置字段，在 AMD 与 CMD 模式下可以指定运行时依赖 ID

修复极其特殊情况下 TmodJS 无法为 AMD/CMD 模块正确声明依赖的问题#14

这是一个革命性的版本，内部大量优化！同时项目更名为 TmodJS，内部版本号收归到 0.0.1

使用 TemplageJS 格式的模块作为默认输出的类型：它包含模板目录中所有模板，除了支持页面 Script 直接引入之外还支持 RequireJS、SeaJS、NodeJS 加载，并且接口统一，跨架构与前后端运行！

详细更新列表：

吸收了来自业务的一些建议，编译方案的大调整，内部进行无数次优化，编译后的代码更小

编译后的脚本使用统一的接口： template(path, data) 其中 path 相对于 template.js 所在目录

其中 path 相对于 template.js 所在目录 自动打包目录与子目录的模板

可选支持异步载入模板功能

可选嵌入完整模板引擎（使用字符串存储模板）

可选支持 RequireJS/SeaJS/NodeJS 模块

保存模板配置文件（方便多人协作中使用版本管理工具共享配置）

可选编译调试版本

编译后的函数体优化

错误处理优化

compile(file) 接口可递归编译依赖

接口可递归编译依赖 增加 saveUserConfig 接口保存用户设置

接口保存用户设置 默认语法变更：默认使用简洁语法，取消 --define-syntax ，并使用新的界定符 {{ 与 }} 。模板语法参考

，并使用新的界定符 与 。模板语法参考 取消 --clone-helpers 参数

atc v1.0.3

默认使用简洁语法，取消--define-syntax，增加--no-define-syntax参数恢复原生语法

增加-t, --type设置输出的模块类型，默认 CMD ，可选：CMD | AMD | CommonJS。让模板可以前后端共用

优化无逻辑语句的模板编译后的函数体积

因 Windows 批处理无法模拟 NodeJS 的高级特性，atc 不再包含 Windows 批处理脚本，若需要可用批处理调用 NodeJS

模板语法的界定符有变更，请参考：模板语法

atc v1.0.2

NodeJS 版本：

增加 -o path 或 --output path 定义输出目录

或 定义输出目录 修复 -d 或 --define-syntax 可能失效的问题

或 可能失效的问题 修改 -w 或 --watch 参数启动后的规则：只监控模板修改，而不再编译所有模板

或 参数启动后的规则：只监控模板修改，而不再编译所有模板 增强调试特性：模板语法错误将在控制台输出调试源码，并停止进程

atc v1.0.1

NodeJS 版本：

支持监控目录，即时编译

使用命令行传递参数

使用 npm 管理包

支持设置简洁语法

atc v1.0.0

支持前端模板按文件与目录组织，自动处理 include 依赖

NodeJS 与 Windows 批处理版本同时发布

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