tldextract

Accurately separates the gTLD or ccTLD (generic or country code top-level domain) from the registered domain and subdomains of a URL.

How does it work?

var tldextract = require ( 'tldextract' ); tldextract( 'http://forums.news.cnn.com/' , function ( err, obj ) { }); tldextract( 'http://ye.ye.ye.ye/' , function ( err, obj ) { });

tests

make

Disclaimer

This module is a port of the python module tldextract.