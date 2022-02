tinysonic

A quick syntax for JSON objects. Heavily inspired by jsonic, but simpler.

Install

$ npm install tinysonic

Example

var tinysonic = require ( 'tinysonic' ) const encoded = tinysonic.stringify({ hello : 'world' , my : { world : 'data' } }) console .log( 'Encoded: ' , encoded) const decoded = tinysonic.parse(encoded) console .log( 'Decoded: ' , decoded)

API

Returns null if it fails parsing.

Parses the tinysonic encoded string

Stringifies data into tinysonic string

Syntax

The full syntax is:

each key value pair is separated by :

multiple pairs are separated by ,

each key or value are trimmed for spaces

numbers are parsed as numbers

booleans are parsed as booleans, e.g. true and false

and you can wrap objects with { and }

License

MIT