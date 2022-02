tinyqueue

The smallest and simplest binary heap priority queue in JavaScript.

var queue = new TinyQueue(); queue.push( 7 ); queue.push( 5 ); queue.push( 10 ); var top = queue.pop(); top = queue.peek(); queue.length; queue = new TinyQueue([ 7 , 5 , 10 ]); queue = new TinyQueue([{ value : 5 }, { value : 7 }], function ( a, b ) { return a.value - b.value; }); var array = []; while (queue.length) array.push(queue.pop());

For a faster number-based queue, see flatqueue.

Install

Install using NPM ( npm install tinyqueue ) or Yarn ( yarn add tinyqueue ), then:

import TinyQueue from 'tinyqueue' ; const TinyQueue = require ( 'tinyqueue' );

Or use a browser build directly:

< script src = "https://unpkg.com/tinyqueue@2.0.0/tinyqueue.min.js" > </ script >

Thanks

Inspired by js-priority-queue by Adam Hooper.