Tiny module for http requests with no dependencies

Install

npm install tiny_request

Simple to use

var req = require ( 'tiny_request' ) req.get( 'http://google.com' , function ( body, response, err ) { if (!err && response.statusCode == 200 ) { console .log(body) } })

Examples

JSON

To automatically parse JSON you just need to pass JSON parameter.

Example:

req.get({ url : 'http://test.com/json' , json : true }, function ( body, response, err ) { if (!err && response.statusCode == 200 ) { console .log(body) } })

GET

req.get({ url : 'http://test.com' , query : { test : 'test' }}, function ( body, response, err ) { if (!err && response.statusCode == 200 ) { console .log(body) } })

Where query is GET parameters object

Also you can pass port parameter, for example:

req.get({ url : 'http://test.com' , port : 8080 }, function ( body, response, err ) { if (!err && response.statusCode == 200 ) { console .log(body) } })

POST Multipart

var data = { image : { value : fs.createReadStream( 'photo.png' ), filename : 'photo.png' , contentType : 'image/png' }, test : 'test' } req.post({ url : 'http://test.com' , query : { test : 'test' }, multipart : data }, function ( body, response, err ) { if (!err && response.statusCode == 200 ) { console .log(body) } })

POST Forms

var form = { test : 'test' } req.post({ url : 'http://test.com' , form : form}, function ( body, response, err ) { if (!err && response.statusCode == 200 ) { console .log(body) } })

POST Json

var data = { test : 'test' } req.post({ url : 'http://test.com' , jsonData : data}, function ( body, response, err ) { if (!err && response.statusCode == 200 ) { console .log(body) } })

Custom HTTP Headers

var headers = { 'Test-Header' : 'test' } req.post({ url : 'http://test.com' , headers : headers}, function ( body, response, err ) { if (!err && response.statusCode == 200 ) { console .log(body) } })

Stream

req.get({ url : url, pipe : stream})

Timeout