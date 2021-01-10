轻量的 汉字转拼音 JavaScript库。可以轻松获取汉字的拼音。有以下特性：
node.js (4-latest) 和 浏览器 (safari/chrome/firefox/android 6+/ios) 。
注意：不支持多音字；
ie/edge 测试未通过。
使用（浏览器端使用可通过
webpack等打包，或直接引入demo中已打包好的JS）:
// test.js
const pinyin = require('tiny-pinyin')
if (pinyin.isSupported()) {
pinyin.convertToPinyin('我') // WO
}
注意在浏览器中使用时页面的charset 必须为utf-8 ，见issue#21
一般情况下，我们的
node.js只支持英文，所以，我们需要让
node.js支持中文（
zh-Hans-CN），即
pinyin.isSupported()为
true：
npm i --save full-icu
通过安装
full-icu，我们可以安装缺失的
ICU数据文件，使
node.js支持中文。通过
node --icu-data-dir=node_modules/full-icu test.js即可使
node.js支持全语言，正确把汉字转为拼音。
更多相关信息可以参考 full-icu-npm，或者 Node Intl。
node 13 开始，node 默认开始完整的ICU支持，意味着我们不必再安装
full-icu。
详情看https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V13.md#notable-changes-16。
可点击上面的图片体验线上版本。
已通过 c6b3ba9@zhanba 支持 typescript typings。
pinyin.isSupported([forceRedetect])
forceRedetect，
bool类型，是否强制重新检测。
测试环境是否支持
Intl.Collator以及
zh-CN。本库所有功能依赖此支持。默认只检测一次，可以置
forceRedetect为
true强制重新检测。
pinyin.parse(string)
string，待转成拼音的字符串。
返回指定字符串转成的token数组。典型的token格式如下：
{
type: Number, // 1-拉丁, 2-拼音, 3-未知
source: String, // 源字符
target: String // 目标字符
}
请注意，当字符串为：
0-255，不处理，原样输出，即
source/target一致，
type为
1。
\u4e00-\u9FFF ，转成拼音，
type为
2。
type为
3。
pinyin.convertToPinyin(string[, separator[, lowerCase]])
string，待转成拼音的字符串。
separator，拼音的分隔符，默认
''。比如设置
-，则
我们转成
WO-MEN。
lowerCase，转成的拼音是否小写，默认
false。仅对中文转成的拼音起效（对拉丁文字和其它文字无效）。
返回指定字符串转成的拼音字符串。
pinyin.convertToPinyin('我们和他们', '-', true) // wo-men-he-ta-men
pinyin.patchDict(fn|[fn])
fn，
function类型，接受参数为当前使用的字典对象
DICT，可以修改
DICT.UNIHANS/DICT.PINYINS/DICT.EXCEPTIONS来修改字典。另外，
fn可以是数组，数组的每个元素为函数类型。
其中：
DICT.UNIHANS/DICT.PINYINS两者相对应，记录边界汉字和其对应拼音。
DICT.EXCEPTIONS是 例外 字典，为
汉字-拼音的键值对，拥有更高优先级。
感谢博客利用Android源码，轻松实现汉字转拼音功能，由这篇博客才知道Android库的相关代码和汉字转拼音的原理。
非常感谢 Android Contacts Source Code。本库由它启发，可以算作Java到JavaScript的一次转译。