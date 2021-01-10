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轻量的 汉字转拼音 JavaScript库。可以轻松获取汉字的拼音。有以下特性：

300行左右代码，内置一个很小的字典。 可以轻松处理 6763 个的常用汉字，其它汉字未测试，但应该有相当正确率，欢迎测试。 同时支持 node.js (4-latest) 和 浏览器 (safari/chrome/firefox/android 6+/ios) 。

注意：不支持多音字； ie/edge 测试未通过。

安装和使用

使用（浏览器端使用可通过 webpack 等打包，或直接引入demo中已打包好的JS）:

const pinyin = require ( 'tiny-pinyin' ) if (pinyin.isSupported()) { pinyin.convertToPinyin( '我' ) }

注意在浏览器中使用时页面的charset 必须为utf-8 ，见issue#21

一般情况下，我们的 node.js 只支持英文，所以，我们需要让 node.js 支持中文（ zh-Hans-CN ），即 pinyin.isSupported() 为 true ：

npm i --save full-icu

通过安装 full-icu ，我们可以安装缺失的 ICU 数据文件，使 node.js 支持中文。通过 node --icu-data-dir=node_modules/full-icu test.js 即可使 node.js 支持全语言，正确把汉字转为拼音。

更多相关信息可以参考 full-icu-npm，或者 Node Intl。

Important: node 13+ support full icu by default

node 13 开始，node 默认开始完整的ICU支持，意味着我们不必再安装 full-icu 。

详情看https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V13.md#notable-changes-16。

Demo

可点击上面的图片体验线上版本。

API

已通过 c6b3ba9@zhanba 支持 typescript typings。

forceRedetect ， bool 类型，是否强制重新检测。

测试环境是否支持 Intl.Collator 以及 zh-CN 。本库所有功能依赖此支持。默认只检测一次，可以置 forceRedetect 为 true 强制重新检测。

string ，待转成拼音的字符串。

返回指定字符串转成的token数组。典型的token格式如下：

{ type : Number , source : String , target : String }

请注意，当字符串为：

拉丁字母，即ascii码 0-255 ，不处理，原样输出，即 source/target 一致， type 为 1 。 中文，即unicode \u4e00-\u9FFF ，转成拼音， type 为 2 。 其它，即以上两者以外的字符，不处理，原样输出， type 为 3 。

string ，待转成拼音的字符串。

，待转成拼音的字符串。 separator ，拼音的分隔符，默认 '' 。比如设置 - ，则 我们 转成 WO-MEN 。

，拼音的分隔符，默认 。比如设置 ，则 转成 。 lowerCase ，转成的拼音是否小写，默认 false 。仅对中文转成的拼音起效（对拉丁文字和其它文字无效）。

返回指定字符串转成的拼音字符串。

pinyin.convertToPinyin( '我们和他们' , '-' , true )

fn ， function 类型，接受参数为当前使用的字典对象 DICT ，可以修改 DICT.UNIHANS/DICT.PINYINS/DICT.EXCEPTIONS 来修改字典。另外， fn 可以是数组，数组的每个元素为函数类型。

其中： DICT.UNIHANS/DICT.PINYINS 两者相对应，记录边界汉字和其对应拼音。 DICT.EXCEPTIONS 是 例外 字典，为 汉字-拼音 的键值对，拥有更高优先级。

致谢

感谢博客利用Android源码，轻松实现汉字转拼音功能，由这篇博客才知道Android库的相关代码和汉字转拼音的原理。

非常感谢 Android Contacts Source Code。本库由它启发，可以算作Java到JavaScript的一次转译。

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