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tiny-pinyin

by Creeper
1.3.2 (see all)

Pure JavaScript library for converting Hanzi to Pinyin.

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MIT

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tiny-pinyin Build Status npm version FOSSA Status

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轻量的 汉字转拼音 JavaScript库。可以轻松获取汉字的拼音。有以下特性：

  1. 300行左右代码，内置一个很小的字典。
  2. 可以轻松处理 6763 个的常用汉字，其它汉字未测试，但应该有相当正确率，欢迎测试。
  3. 同时支持 node.js (4-latest) 和 浏览器 (safari/chrome/firefox/android 6+/ios)

注意：不支持多音字；ie/edge 测试未通过。

安装和使用

NPM

使用（浏览器端使用可通过webpack等打包，或直接引入demo中已打包好的JS）:

// test.js
const pinyin = require('tiny-pinyin')

if (pinyin.isSupported()) {
  pinyin.convertToPinyin('我') // WO
}

注意在浏览器中使用时页面的charset 必须为utf-8 ，见issue#21

一般情况下，我们的node.js只支持英文，所以，我们需要让node.js支持中文（zh-Hans-CN），即pinyin.isSupported()true

npm i --save full-icu

通过安装full-icu，我们可以安装缺失的ICU数据文件，使node.js支持中文。通过node --icu-data-dir=node_modules/full-icu test.js即可使node.js支持全语言，正确把汉字转为拼音。

更多相关信息可以参考 full-icu-npm，或者 Node Intl

Important: node 13+ support full icu by default

node 13 开始，node 默认开始完整的ICU支持，意味着我们不必再安装 full-icu

详情看https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V13.md#notable-changes-16

Demo

Demo

可点击上面的图片体验线上版本

API

已通过 c6b3ba9@zhanba 支持 typescript typings。

1. pinyin.isSupported([forceRedetect])

  • forceRedetectbool类型，是否强制重新检测。

测试环境是否支持Intl.Collator以及zh-CN。本库所有功能依赖此支持。默认只检测一次，可以置forceRedetecttrue强制重新检测。

2. pinyin.parse(string)

  • string，待转成拼音的字符串。

返回指定字符串转成的token数组。典型的token格式如下：

{
  type: Number, // 1-拉丁, 2-拼音, 3-未知
  source: String, // 源字符
  target: String // 目标字符
}

请注意，当字符串为：

  1. 拉丁字母，即ascii码0-255，不处理，原样输出，即source/target一致，type1
  2. 中文，即unicode \u4e00-\u9FFF ，转成拼音，type2
  3. 其它，即以上两者以外的字符，不处理，原样输出，type3

3. pinyin.convertToPinyin(string[, separator[, lowerCase]])

  • string，待转成拼音的字符串。
  • separator，拼音的分隔符，默认''。比如设置-，则我们转成WO-MEN
  • lowerCase，转成的拼音是否小写，默认false。仅对中文转成的拼音起效（对拉丁文字和其它文字无效）。

返回指定字符串转成的拼音字符串。

pinyin.convertToPinyin('我们和他们', '-', true) // wo-men-he-ta-men

4. pinyin.patchDict(fn|[fn])

  • fnfunction类型，接受参数为当前使用的字典对象DICT，可以修改DICT.UNIHANS/DICT.PINYINS/DICT.EXCEPTIONS来修改字典。另外，fn可以是数组，数组的每个元素为函数类型。

其中：DICT.UNIHANS/DICT.PINYINS两者相对应，记录边界汉字和其对应拼音。DICT.EXCEPTIONS例外 字典，为汉字-拼音的键值对，拥有更高优先级。

致谢

感谢博客利用Android源码，轻松实现汉字转拼音功能，由这篇博客才知道Android库的相关代码和汉字转拼音的原理。

非常感谢 Android Contacts Source Code。本库由它启发，可以算作Java到JavaScript的一次转译。

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