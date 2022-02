tinper-bee(官网链接 )是一套基于 React.js 的开源组件库,它从丰富的企业级中后台应用场景中实战沉淀而来,为复杂应用的快速开发提供一致性 UI 解决方案。

关键特性

遵循设计语言/规范,提供一致性 UI 体验

提供完善、高质量的基础组件体系,以及基于之上的业务组件体系

详细的文档+示例的友好使用体验,提供友好易用的API文档

提供具备强大功能的 Grid 组件,满足多种复杂业务场景需求

六大公共特性:支持兼容性处理、支持全键盘能力、支持国际化、支持多端适配 、支持自定义主题、企业级特性

快速开始

安装 tinper-bee

可使用 npm、cnpm、yarn 以及 ynpm 来安装组件库以及组件。

npm install tinper-bee --save

项目中使用 tinper-bee

为了方便用户单独处理样式和js文件,所以我们对js和css进行了单独的打包。

import React,{ Component } from 'react' ; import { Button,Panel } from 'tinper-bee' ; import 'tinper-bee/assets/tinper-bee.css' ; import './index.less' ; class Example extends Component { constructor (props) { super (props); } render(){ return ( < Panel > hello world </ Panel > ) } } export default Example;

使用CDN

版本号查阅

css样式

<link href= "//design.yonyoucloud.com/static/tinper-bee/[版本号]/assets/tinper-bee.css" > < link href = "//design.yonyoucloud.com/static/tinper-bee/latest/assets/tinper-bee.css" >

js

//始终引入最新版本 < script src = "//design.yonyoucloud.com/static/tinper-bee/[版本号]/build/tinper-bee.js" > </ script > //引入指定版本号 < script src = "//design.yonyoucloud.com/static/tinper-bee/latest/build/tinper-bee.js" > </ script >

并且,在你的webpack处,配置

externals : { 'tinper-bee' : 'TinperBee' }

注意事项

另外,有几个组件因为使用的第三方的包比较大,所以我们没有将它们打包进tinper-bee.js,只是对他进行了转码,引入方式略有变化,包含组件如下。

Datepicker日期选择组件、Timepicker时间选择组件、Dnd拖拽组件、Calendar日历组件。

这些组件使用如下方式引入,不需要单独引入样式。 css的引入方式不变

import Datepicker from 'tinper-bee/lib/Datepicker' ; import Timepicker from 'tinper-bee/lib/Timepicker' ; import Dnd from 'tinper-bee/lib/Dnd' ; import Calendar from 'tinper-bee/lib/Calendar' ; import Carousel from 'tinper-bee/lib/Carousel' ; import Viewer from 'bee-viewer' ;

目录及文件说明

提供的资源目录结构

/ │ ├─assets │ base .css │ component .css │ ├─build │ tinper-bee .js │ tinper-bee .min .js │ └─

开发文档

开发文档详见这里。

如果你的项目要兼容ie8,见 这里。

更多内容请移步我们的官网

tinper-bee组件组织

参与讨论和开发

如在使用过程中遇到任何问题,可以在这里提交issue反馈;

或者直接fork代码到你的github仓库,提交pull request给我们。

有紧急问题可以直接邮件给我(Email:guoyff@yonyou.com)

开发及构建

开发者可以一起参与为 tinper-bee 贡献代码,同时也可以基于 tinper-bee 进行二次开发或封装插件。

tinper-bee components organization

目录结构

bower .json CHANGELOG .md CONTRIBUTING .md build/ assets/ docs/ gulpfile .js package .json README .md style/ tests/ webpack .conf .js

构建工具

tinper-bee 使用 gulp.js 和 webpack 构建项目。

克隆项目文件:

git clone git@github.com:iuap-design/tinper-bee.git

然后进入目录安装依赖:

npm install

接下来,执行 gulp :

gulp

反馈

Bug 反馈及需求提交