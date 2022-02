Schedule

A tiny cron-like tools for humman, implement by Node.js

Install

npm install schedule

Usage

var every = require ( 'schedule' ).every; every( '2s' ). do ( function () { });

You can stop interval when some exception

var every = require ( 'schedule' ).every; var ins = every( '2 seconds' ). do (cb); process.on( 'uncaughtException' , function () { ins.stop(); })

Format

ms, millisecond, milliseconds

s, second, seconds

m, minite, minites

h, hour, hours

d, day, days

Lisence

MIT