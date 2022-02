setTimeout as a native Promise .

Installation

Install using npm:

$ npm install timeout- as -promise

Usage

const delay = require ( 'timeout-as-promise' ); delay().then( function ( ) { console .log( 'nextTick!' ); }); delay( 5000 ).then( function ( ) { console .log( '5 seconds have passed!' ); }); delay( 5000 , 'Jim' ).then( function ( value ) { console .log( 'my name is ' + value); }); Promise .resolve( 42 ) .then( function ( result ) { return delay( 150 , result); }) .then( function ( result ) { console .log( 'result is ' + result); });

Or using async/await

const delay = require ( 'timeout-as-promise' ); async function stop ( ) { console .log( 'starting up' ); await delay( 2000 ); console .log( '2 seconds have passed' ); } stop();

License

MIT