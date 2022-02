Timeline Vuejs

Demo Timeline Vue

📦 Install

npm install timeline-vuejs --save

import '../node_modules/timeline-vuejs/dist/timeline-vuejs.css'

// component.vue < script > import Timeline from 'timeline-vuejs' export default { components : { Timeline } } </ script >

🔧 Usage

< template > < Timeline :timeline-items = "timelineItems" :message-when-no-items = "messageWhenNoItems" /> </ template > < script > import Timeline from 'timeline-vuejs' export default { components : { Timeline } data : () => ({ messageWhenNoItems : 'There are not items' , timelineItems : [ { from : new Date ( 2018 , 7 ), title : 'Name' , description : 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eius earum architecto dolor, vitae magnam voluptate accusantium assumenda numquam error mollitia, officia facere consequuntur reprehenderit cum voluptates, ea tempore beatae unde.' }, { from : new Date ( 2016 , 1 ), title : 'Name' , description : 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eius earum architecto dolor, vitae magnam voluptate accusantium assumenda numquam error mollitia, officia facere consequuntur reprehenderit cum voluptates, ea tempore beatae unde.' }, { from : new Date ( 2016 , 6 ), title : 'Name' , description : 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eius earum architecto dolor, vitae magnam voluptate accusantium assumenda numquam error mollitia, officia facere consequuntur reprehenderit cum voluptates, ea tempore beatae unde.' }, { from : new Date ( 2012 , 1 ), title : 'Name' , description : 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eius earum architecto dolor, vitae magnam voluptate accusantium assumenda numquam error mollitia, officia facere consequuntur reprehenderit cum voluptates, ea tempore beatae unde.' } ] }) } </ script >

Available props

Props Type Default Description timelineItems Array [ ] Items value of the timeline messageWhenNoItems String Message when there are no items colorDots String #2da1bf Color of the dots uniqueTimeline Boolean false If true, the timeline isn't separated uniqueYear Boolean false If true, the timeline isn't separated when is the same year order String (desc or asc) Type of order dateLocale String Locale of the browser Type of locale, for example 'en-US'

Example with order

< template > < Timeline :timeline-items = "timelineItems" :message-when-no-items = "messageWhenNoItems" order = "desc" /> </ template > ...

Example with unique year

< template > < Timeline :timeline-items = "timelineItems" :message-when-no-items = "messageWhenNoItems" :unique-year = "true" order = "asc" /> </ template > ...

Example with day and month on title

If you want to show day and month on specific items, send true on prop showDayAndMonth

< script > export default { data : () => ({ timelineItems : [ { from : new Date ( 2017 , 5 , 2 ), title : 'Name' , description : 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.' , showDayAndMonth : true }, { from : new Date ( 2017 , 8 , 9 ), title : 'Name' , description : 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.' } ] }) } </ script >

Example with diferent colors

< script > export default { data : () => ({ timelineItems : [ { from : new Date ( 2017 , 5 , 2 ), title : 'Name' , description : 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.' , color : '#e74c3c' }, { from : new Date ( 2017 , 8 , 9 ), title : 'Name' , description : 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.' , color : '#2ecc71' , } ] }) } </ script >

License

timeline-vuejs © Pablo Sirera, released under the MIT License.

Authored and maintained by Pablo Sirera with help from contributors.