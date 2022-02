Simplified high resolution timing

Install

$ npm install time -span

Usage

import timeSpan from 'time-span' ; const end = timeSpan(); timeConsumingFn(); console .log(end()); console .log(end.rounded()); console .log(end.seconds());

API

const end = timeSpan()

Returns a function, that when called, returns the time difference.

Elapsed milliseconds.

Elapsed milliseconds rounded.

Elapsed seconds.

Elapsed nanoseconds.