不是 time-format[t]er

在javascript中显示日期。

使用方法

npm i -S time-formater

const time = require ( 'time-formater' ) let rawDate = time().format( 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss' ) console .log(rawDate)

解析

当前时间

let now = time()

如果参数为空则获取当前系统时间。

数字

let date = time( 1495355143424 )

如果传入参数为数字,则表示UTC时间戳。

字符串

let date = time( '2017-05-21' ) let date = time( '2017-05-21 16:37:02' ) let date = time( '2017-05-21 13:20:35+0800' ) let date = time( '2017-05-21 19:02:59-08:00' ) let date = time( '2017-05-21 12:38:49Z' )

如果传入字符串,则必须符合ISO 8601格式。

原生日期对象

let date = time( new Date ())

传入参数也可以是一个原生的 javascript 日期对象。

显示

let rawDate = time().format( 'YYYY-MM-DD' )

特定字符串所代表的含义

Token Output 月份 M 1 2 ... 11 12 MM 01 02 ... 11 12 MMM 1月 2月 ... 11月 12月 MMMM 一月 二月 ... 十二月 季度 Q 1 2 3 4 日期 D 1 2 ... 30 31 Do 1日 2日 ... 30日 31日 DD 01 02 ... 30 31 星期 d 0 1 2 3 4 5 6 dd 日 一 二 三 四 五 六 ddd 周日 周一 ... 周五 周六 dddd 星期日 星期一 ... 星期五 星期六 年份 YYYY 1970 1971 ... 2029 2030 上午/下午 A 凌晨 早上 ... 下午 晚上 a 凌晨 早上 ... 下午 晚上 时刻 H 0 1 ... 22 23 HH 00 01 ... 22 23 h 1 2 ... 11 12 hh 01 02 ... 11 12 分钟 m 0 1 ... 58 59 mm 00 01 ... 58 59 秒 s 0 1 ... 58 59 ss 00 01 ... 58 59 毫秒 S 0 1 ... 8 9 SS 00 01 ... 98 99 SSS 000 001 ... 998 999 Unix 时间戳 X 1495357559853 Unix 时间戳 毫秒 x 1495357559853

时差 (以现在为基准)

let fromNow = time( '2017-01-01' ).fromNow() console .log(fromNow)

倒计时

const time = require ( 'time-formater' ) let remain = 100000 let countdown = time.countdown(remain) let token = '剩余:d天H小时m分钟s秒' function step ( ) { document .title = countdown.format(token) requestAnimationFrame(step) } step()

time \<number | string | Date> 类型为数字表示剩余的秒数,为Date实例或字符串(符合ISO 8601格式),表示结束的时间点。

返回倒计时的时间量。

token \<string> 用于指定输出格式。例:'剩余:d天H小时m分钟s秒' => "剩余:1天11小时4分钟38秒"。

token 描述 d 天数 H 小时数 m 分钟数 s 秒数 S 毫秒数 #\<number> 前缀,表示在前面填充零到指定宽度。 例:#3d 表示将天数填充到3个字符,001 。

将时间量格式化为字符串。