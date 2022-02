快速生成一个标准开发项目的 CLI。(本项目自 facebook 官方出品的 create-react-app 修改而来)

CLI-QA 形式初始化配置项目

生成的项目支持 webpack + es6 开发环境

+ 开发环境 支持 Service Worker Precache ,生成离线应用

,生成离线应用 也支持 jsx 语法,所以也同时可以用来开发 react 应用

应用 提供渐进式对 typescript 语法的支持,支持 tsx 开发 react 应用

语法的支持,支持 开发 应用 不仅支持 SPA,也支持 多页面 项目开发

项目开发 NEW 支持 jest 自动化测试

支持 jest 自动化测试 NEW 支持 SSR (server side render)

支持 (server side render) 多页面应用支持模板分离

打包构建支持抽取打包公共组件、库、样式

支持 scss 、 less

、 支持 eslint tslint 语法检查

语法检查 支持 ternjs 配置

更多特性及使用细节请安装后创建项目查看

安装

不需要安装,你可以直接使用 npx tiger-new 快速开始。如果你之前安装过 tiger-new ,请卸载它: npm uninstall tiger-new -g

使用

创建新项目

$ npx tiger-new < 项目名|路径 >

升级老项目

$ npx tiger- new <项目名|路径>

例如:

$ npx tiger- new my- new -project $ cd my- new -project/ $ npm start

功能说明

tiger-new 完全基于 create-react-app ,所以完整支持所有 cra 的所有功能特性。你可以直接参考 cra官网 来了解生成项目的基本的使用。

注:是指生成的项目的功能特性完全支持 cra 所生成的项目的所有特性。但是 tiger-new 与 cra 的项目创建流程并不一致。

支持的环境变量

PORT 指定本地服务的端口

指定本地服务的端口 HOST 指定本地服务的 host;请注意,单独设置该变量,将导致本地的 localhost 失效,只能使用指定的 HOST 访问服务

指定本地服务的 host;请注意,单独设置该变量,将导致本地的 失效,只能使用指定的 访问服务 HTTPS 配置使用 https;需要有本地的 SSL 证书

配置使用 https;需要有本地的 SSL 证书 PROXY 配置本地代理服务器

配置本地代理服务器 DANGEROUSLY_DISABLE_HOST_CHECK 关闭 host 检测; DANGEROUSLY_DISABLE_HOST_CHECK=true 将允许任意的 host 访问

关闭 host 检测; 将允许任意的 host 访问 IGNORE_CSS_ORDER_WARNINGS 禁止 mini-css-extract-plugin 插件输出 conflicting order 警告信息

禁止 插件输出 警告信息 PUBLIC_URL 类似 webpack 配置中的 config.publicPath ,可以用来控制生成的代码的入口位置

类似 webpack 配置中的 ,可以用来控制生成的代码的入口位置 BASE_NAME 指定项目的 basename ,例如 BASE_NAME=/account

指定项目的 ,例如 SKIP_CDN 跳过 CDN 上传阶段; SKIP_CDN=true npm run pack 即表示本次构建不上传 cdn,仅本地构建

跳过 CDN 上传阶段; 即表示本次构建不上传 cdn,仅本地构建 BUILD_DIR 指定项目构建输出目录;不传递该变量情况下, prodcution 环境输出到 build 目录, development 环境输出到 buildDev 目录

指定项目构建输出目录;不传递该变量情况下, 环境输出到 目录, 环境输出到 目录 SSR 是否启用 SSR 。默认情况下,当项目存在 SSR 入口文件,将自动启用 SSR 。你可以通过 SSR=false 来禁用这一功能

是否启用 。默认情况下,当项目存在 入口文件,将自动启用 。你可以通过 来禁用这一功能 RUNTIME 运行时标记, web 或者 node

运行时标记, 或者 COMPILE_ON_WARNING 构建时允许警告

构建时允许警告 TSC_COMPILE_ON_ERROR 开发时允许 ts 编译器错误

开发时允许 ts 编译器错误 DISABLE_TSC_CHECK 禁用 typescript 编译检查

禁用 typescript 编译检查 DISABLE_NEW_JSX_TRANSFORM 不使用 react 新的 JSX transform

不使用 react 新的 JSX transform DISABLE_FAST_REFRESH 不使用 react-refresh ,对于超大型项目这很有用,因为目前的 react-refresh 存在较严重的性能问题

不使用 ,对于超大型项目这很有用,因为目前的 存在较严重的性能问题 DISABLE_WEBPACK_CACHE 不使用 webpack 的 cache 特性,某些项目可能存在构建时使用 filesystem 缓存时产生崩溃

不使用 的 特性,某些项目可能存在构建时使用 缓存时产生崩溃 TIGER_* 任意的以 TIGER_ 开头的变量。该变量也会传递给 webpack 构建,所以你可以在项目代码中访问该变量: process.env.TIGER_*

以上环境变量,你可以在运行相关命令时指定,也可以通过项目根目录下的 .env .env.production .env.developement .env.local .env.production.local .env.developement.local 等文件配置。

但是,请注意,默认以 .local 结尾的环境变量文件,是不包含在项目 git 仓库中的。

支持的运行命令

npm start 启动本地开发服务

启动本地开发服务 npm run build npm run pack 构建生产包(默认输出文件到 build 目录),其中如果配置了 CDN,则 pack 命令还会调用 npm run cdn 命令执行文件上传;否则两者一致

构建生产包(默认输出文件到 build 目录),其中如果配置了 CDN,则 命令还会调用 命令执行文件上传;否则两者一致 npm run build:dev 构建测试包(默认输出文件到 buildDev 目录)

构建测试包(默认输出文件到 buildDev 目录) npm run cdn 上传构建文件到从 cdn 服务器

上传构建文件到从 cdn 服务器 npm test 运行测试

运行测试 npm run serve 启动本地预览服务器

启动本地预览服务器 npm run i18n-scan npm run i18n-read 读取或者写入 i18n 文件

读取或者写入 i18n 文件 npm run count 查看代码统计

更多功能请创建项目后查看项目的 README.md 文件

更新日志

v7.x 新功能

支持 webpack@5

进一步提高编译性能

v6.x 新功能

支持 SSR 渲染

同步 CRA 3.x

v5.x 新功能

集成 jest 测试

v4.x 新功能

可以选择创建普通的开发项目,还是 npm 发布包项目

v3.x 新功能

webpack 升级到 v4

babel 升级到 v7

eslint 升级到 v5

更好的 typescript 支持

v2.x 新功能

持久化缓存的优化

webpack 升级到 2.x

webpack-dev-server 的升级,带来更好的 proxy 支持

SSR

6.0 起开始支持 SSR 渲染,感谢 SSR support #6747 这个 PR 带来的灵感。

开发

SSR 是一个可选的功能,并且它与本身的纯静态构建完全兼容,甚至可以共存。要开启项目的 SSR 功能,你只需要添加一个同名入口文件,以 .node.[ext] 作为后缀即可:

├── app │ ├── components │ ├── hooks │ ├── modules │ ├── types │ ├── utils │ ├── index.tsx + │ ├── index.node.tsx │ ├── about.tsx + │ └── about.node.tsx ├── public │ ├── index.html + │ ├── index.node.html │ └── service-worker.js

上述示例以多入口项目做示例,一般来说单入口项目只需要添加一个 index.node.[ext] 即可。对于该示例来说, /about/* 的请求都会走 about.node.tsx ,其它请求走默认的 index.node.tsx 。 .node.html 模板是可选的,如果缺省,则以默认的 index.html 作为 SSR 入口模板。

index.node.[ext] 是一个导出接收 templateFile request response 三个参数的函数,用来做服务端渲染启动。

templateFile 模板文件路径

模板文件路径 request response 即为 HTTP request 和 HTTP response 对象

注意:以上几个参数为本地开发环境默认传递的参数,但是服务器部署并一定要求使用 Express 或者必须按照该参数传递。事实上你完全可以自定义你的 index.node.[ext] 入口方法的函数定义,只要做好本地环境和服务器部署环境区分即可。

基本的 index.node.tsx 里的内容大致如下:

import React from 'react' ; import { renderToString } from 'react-dom/server' ; import App from './App' ; import fs from 'fs' ; const renderer = async (templateFile, request, response) => { const template = fs.readFileSync(templateFile, 'utf8' ); const body = renderToString(<App />); const html = template.replace( '<!-- root -->' , body); response.send(html); }; export default renderer;

发布

要发布测试或者生产环境,依然是运行 npm run build:dev 或者 npm run pack 。但是与纯静态项目不一样的是, SSR 的入口文件会放到 BUILD_DIR/node 路径下。

你可以在项目下新建一个 server.js 文件,作为启动入口:

const path = require ( 'path' ); const express = require ( 'express' ); const renderer = require (resolveApp( 'node/index' )).default; const templateFile = resolveApp( 'node/index.html' ); const app = express(); const port = process.env.PORT || 4000 ; function resolveApp ( ...dirs ) { const buildDir = process.env.NODE_ENV === 'development' ? 'buildDev' : 'build' ; return path.join(process.cwd(), buildDir, ...dirs); } app.use( express.static(resolveApp(), { index : false }) ); app.use( async (req, res, next) => { try { await renderer(templateFile, req, res); } catch (err) { next(err); } }); app.listen(port); process.on( 'SIGINT' , function ( ) { process.exit( 0 ); });

再创建 pm2 的配置文件 pm2.config.js :

module .exports = { apps : [ { name : 'my-ssr-app-prod' , script : 'server.js' , watch : false , env : { NODE_ENV : 'production' , PORT : 4100 }, instances : -1 , exec_mode : 'cluster' , source_map_support : true , ignore_watch : [ '[/\\]./' , 'node_modules' ] }, { name : 'my-ssr-app-dev' , script : 'server.js' , watch : false , env : { NODE_ENV : 'development' , PORT : 4100 }, instances : 1 , source_map_support : true , ignore_watch : [ '[/\\]./' , 'node_modules' ] } ] };

最终文件结构大概类似:

├── app ├── build ├── buildDev ├── package.json ├── public ├── scripts + ├── server.js + ├── pm2.config.js └── tsconfig.json

然后你就可以在服务器上通过 pm2 启动、管理你的应用服务:

pm2 reload pm2.config.js --only my-ssr-app-dev pm2 reload pm2.config.js --only my-ssr-app-prod

注意:构建时会同时生成 static 入口和 node 入口,你可以随时根据切换切换到 SSR 或者使用纯静态部署

路由与异步数据处理

tiger-new 的 SSR 功能仅提供了对相关入口文件的构建编译支持,并不包含更进一步的路由、异步数据处理等逻辑。但是这部分又是实际中比较常见的需求,这里提供一个基于 react-router-config 和 withSSR 实现的静态路由异步数据与 code splitting 异步组件的实现:

withSSR 是 tiger-new 内置模板里提供的一个高阶组件,它提供了默认的 withSSR (给组件扩展 getInitialProps 异步数据处理) 以及 prefetchRoutesInitialProps (SSR 端获取匹配路由的异步数据和预加载异步组件)。

1. 提取路由配置

我们要将路由配置抽取出来,方便在服务端以及客户端共用。建议将路由配置统一放置到 stores/routes :

import { RouteItem } from 'utils/withSSR' ; import withLoadable from 'utils/withLoadable' ; import Home from 'modules/Home' ; const About = withLoadable( () => 'modules/About' , 'About' ); const AboutUs = withLoadable( () => 'modules/About' , 'AboutUs' ); const AboutCompany = withLoadable( () => 'modules/About' , 'AboutCompany' ); const routes: RouteItem[] = [ { path: '/' , exact: true , component: Home }, { path: '/about' , component: About, routes: [ { path: '/about/us' , component: AboutUs }, { path: '/about/company' , component: AboutCompany } ] } ]; export default routes;

2. CSR 与 SSR 入口处理

CSR 入口:

import React from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import { BrowserRouter, Route } from 'react-router-dom' ; import { renderRoutes } from 'react-router-config' ; import routes from 'stores/routes' ; ReactDOM[__SSR__ ? 'hydrate' : 'render' ]( <BrowserRouter> <div className= "app" >{renderRoutes(routes)}< /div> </ BrowserRouter>, document .getElementById( 'wrap' ) );

SSR 入口:

import fs from 'fs' ; import React from 'react' ; import { renderToString } from 'react-dom/server' ; import { StaticRouter, Route, StaticRouterContext } from 'react-router' ; import { renderRoutes } from 'react-router-config' ; import type { Request, Response } from 'express' ; import App from 'modules/App' ; import routes from 'stores/routes' ; import { prefetchRoutesInitialProps } from 'utils/withSSR' ; if (!global.__handledRejection__) { global.__handledRejection__ = true ; process.on( 'unhandledRejection' , () => { }); } const renderer = async (templateFile: string , request: Request, response: Response) => { const initialProps = await prefetchRoutesInitialProps(routes, request.url, request, response, { }); const ctx: StaticRouterContext = { initialProps }; let template = fs.readFileSync(templateFile, 'utf8' ); let body = renderToString( <StaticRouter location={request.url} context={ctx}> <div className= "app" >{renderRoutes(routes)}< /div> </ StaticRouter> ); let html = template .replace( '%ROOT%' , body) .replace( '%DATA%' , `var __DATA__= ${initialProps ? JSON .stringify(initialProps) : 'null' } ` ); if (ctx.url) { response.redirect(ctx.url); } else { response.send(html); } }; export default renderer;

3. 使用 withSSR 高阶组件给路由页面组件绑定数据获取方法

我们的页面组件应该尽可能依赖于从其 props 中获取相关页面所需数据,减少其内部自身的数据获取逻辑。

import React from 'react' ; import withSSR, { SSRProps } from 'utils/withSSR' ; const Home: React.FC<SSRProps<{ homeData: any ; }>> = ( props ) => { return <div className= "home" >{props.homeData}< /div>; }; export default withSSR(Home, async () => { const homeData = await fetch('/ api/home '); return { homeData }; });

以上三步配置完,即可实现 SSR 与 CSR 的同构渲染。

withSSR

utils/withSSR 是 tiger-new 的项目模板中自带的一个用于 SSR 数据与路由处理的解决方法。(老项目中如果不存在这个文件,需要自行下载添加: utils/withSSR

它包含一个高阶组件 withSSR 和一个 SSR 端用于预取数据的方法 prefetchRoutesInitialProps 。

withSSR(WrappedCompoennt, getInitialProps)

这是一个高阶组件,其 TS 签名如下:

type SSRProps<More> = { __error__: Error | undefined ; __loading__: boolean ; __getData__(extraProps?: {}): Promise < void >; } & More; interface SSRInitialParams extends Partial<Omit<RouteComponentProps, 'match'>> { match: RouteComponentProps< any >[ 'match' ]; parentInitialProps: any ; request?: Request; response?: Response; } function withSSR < SelfProps , More = {}>( WrappedComponent: React.ComponentType<SelfProps & SSRProps<More>>, getInitialProps: ( props: SSRInitialParams ) => Promise <More> ): React.ComponentType<Omit<SelfProps, keyof SSRProps<More>>>;

withSSR 会向组件传递 getInitialProps 返回的对象,以及 __loading__ __error__ __getData__ 等三个属性,你可以用这几个属性来处理异步状态。

第二个参数 getInitialProps 接受一个对象参数,该方法在 SSR 和 CSR 端都会被调用,所以参数略有不同:

node 环境,包含 request 和 response 对象,不包含 location history

和 对象,不包含 browser 环境,包含 location history 对象,不包含 request 和 response

对象,不包含 和 match 和 parentInitialProps 无论哪个环境都存在

getInitialProps 应该返回一个包含要传递给组件 object ,它会和组件上层传递的 props 对象合并后传递给当前组件,当前组件就可以通过 props 获取相关数据(注意,如果是从异步调用数据, getInitialProps 则需要返回 Promise 对象容器):

如果 getInitialProps 返回空值,例如 null undefined ,则表示不在 server 端输出渲染,在页面加载后会在浏览器端重新获取数据

返回空值,例如 ,则表示不在 server 端输出渲染,在页面加载后会在浏览器端重新获取数据 你不需要特别处理 getInitialProps 的异常,如果 getInitialProps 内部调用有异常发生,出错信息会放到 { __error__: Error } 传递给组件

的异常,如果 内部调用有异常发生,出错信息会放到 传递给组件 同样的组件也会接收 { __loading__: true } ,如果 getInitialProps 是异步返回数据的话

,如果 是异步返回数据的话 getInitialProps 也会通过 { __getData__ } 传递给组件,方便在组件内部发起重新调用

withSSR(MyComponent, () => fetch( '/data.json' ).then( ( resp ) => ({ data: resp.toJSON() })) ); withSSR(MyComponent, async () => { const resp = await fetch( '/data.json' ); return { data: resp.toJSON() }; }); withSSR(UserDetail, async ({ match }) => { const resp = await fetch( `/api/user/ ${match.params.userid} ` ); return { userData: resp.toJSON() }; }); withSSR(UserDetail, async ({ parentInitialProps }) => { const resp = await fetch( `/api/user/ ${parentInitialProps.userList[ 0 ].id} ` ); return { userData: resp.toJSON() }; });

TypeScript 注意事项: 如果使用 ts 开发,请使用 withSSR 包装的组件需要通过 SSRProps<{}> 来声明组件的 props 类型,这样就可以在组件内部安全的通过 props 访问 passToComponentPropName __error__ __loading__ __getData__ 等属性了

const MyComp: React.FC< SSRProps<{ passToComponentPropName: string ; }> & RouteComponentProps > = ( props ) => { if (props.__loading__) { return 'loading...' ; } if (props.__error__) { return props.__error__.message; } return <div>{props.passToComponentPropName}< /div>; }; export default withSSR(MyComp, async () => ({ passToComponentPropName: 'I am good!' }));

prefetchRoutesInitialProps

prefetchRoutesInitialProps 用于在 SSR 端预加载通过 withSSR 绑定了 getInitialProps 方法的组件。它支持嵌套路由。

当匹配到嵌套路由时,它会预先调用父级路由的 getInitialProps ,然后将结果( parentInitialProps )和子路由的匹配信息( match 等对象)一起传递给子路由的 getInitialProps 。这是一个递归过程,支持多级路由。

function prefetchRoutesInitialProps ( routes: RouteItem[], url: string , request: any , response: any , extendProps?: object ): Promise < {}>;

具体使用示例请参考上方 路由与异步数据处理

国际化 i18n

tiger-new 的模板中带了一个 utils/i18n 模块,用于处理多语言。如果要支持 SSR,需要注意的是,界面语言不可以通过全局的 __() 方法处理了,必须放到组件的生命周期中声明,并且通过 utils/i18n/withI18n 高阶组件传递的 i18n.__() 来处理多语言文案。

错误示例:

const title = __( 'About Us' ); function AboutPage ( ) { return <div>{title}< /div>; }

正确示例:

import withI18n, { I18nProps } from 'utils/i18n/withI18n' ; function AboutPage ( props: I18nProps ) { const title = props.i18n.__( 'About Us' ); return <div>{title}< /div>; } export default withI18n(About);

另外服务端入口需要提供下 withI18n 依赖的 i18n 上下文入口:

import type { Request, Response } from 'express' ; import cookick from 'cookick' ; import { createI18n, context as i18nContext } from 'utils/i18n' ; const renderer = async (templateFile: string , request: Request, response: Response) => { if (!request.accepts().includes( 'text/html' )) { return response.status( 404 ).end(); } cookick.updateCookieSource(request.headers.cookie || '' ); const i18n = createI18n(request.url, request.get( 'accept-language' ) || '' ); const initialProps = await prefetchRoutesInitialProps(routes, request.url, request, response, { i18n }); const ctx: StaticRouterContext = { initialProps }; let body = renderToString( <StaticRouter location={request.url} context={ctx}> { } <i18nContext.Provider value={i18n}> <App /> < /i18nContext.Provider> </ StaticRouter> ); let html = template .replace( '%ROOT%' , body) .replace( '%DATA%' , `var __DATA__= ${initialProps ? JSON .stringify(initialProps) : 'null' } ` ); if (ctx.url) { response.redirect(ctx.url); } else { response.send(html); } };

注意事项