thunkify

Turn a regular node function into one which returns a thunk, useful for generator-based flow control such as co.

Installation

npm install thunkify

Example

var thunkify = require ( 'thunkify' ); var fs = require ( 'fs' ); var read = thunkify(fs.readFile); read( 'package.json' , 'utf8' )( function ( err, str ) { });

License

MIT