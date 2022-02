Render texture from canvas into THREE's Mesh or Sprite.

Usage

Mesh

import { MeshText2D, textAlign } from 'three-text2d' var text = new MeshText2D( "RIGHT" , { align : textAlign.right, font : '30px Arial' , fillStyle : '#000000' , antialias : true }) scene.add(text)

Sprite

import { SpriteText2D, textAlign } from 'three-text2d' var sprite = new SpriteText2D( "SPRITE" , { align : textAlign.center, font : '40px Arial' , fillStyle : '#000000' , antialias : false }) scene.add(sprite)

License

MIT