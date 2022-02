THREE.OBJLoader repackaged as a node module

install

npm i --save three-obj-mtl-loader

usage

import * as THREE from 'three' import {MTLLoader, OBJLoader} from 'three-obj-mtl-loader' let scene = new THREE.Scene() let mtlLoader = new MTLLoader(); let objLoader = new OBJLoader(); mtlLoader.load( './test.mtl' , (materials) => { materials.preload() objLoader.setMaterials(materials) objLoader.load( './test.obj' , (object) => { scene.add(object) }) })

Sorry guys! This repo will never be updated, please check the newest version of three.js