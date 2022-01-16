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thorui-uni

by thorui.cn
1.7.0 (see all)

ThorUI组件库，轻量、简洁的移动端组件库。组件文档地址：https://thorui.cn/doc/ 。 最近更新时间：2021-10-01

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ThorUI

ThorUI组件库，uni-app版本，v3编译，支持nvue uni-app编译模式（原weex编译模式），easycom组件模式（无需手动引入，开发工具自带智能感知）

微信小程序H5二维码QQ小程序AndroidThorUI示例
微信小程序H5二维码QQ小程序Android AppThorUI示例

网站介绍

https://www.thorui.cn/

ThorUI组件文档

https://thorui.cn/doc/

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会员群：加入会员可进

更新日志

V1.7.1 (2021-10-01)

1.微信小程序版wx:key赋值优化，去除警告。

2.tui-icon（图标组件优化），修复同时引入组件和样式文件冲突的问题。

3.tui-calendar（日历）组件优化，选择区间时需选择起始和结束日期才可点击确定按钮。

4.微信小程序版本索引列表（吸顶效果）页面优化，修复索引和吸顶索引不一致的问题。

5.tui-numberbox（数字框）组件优化，当步长step为整数时，value支持传入小数。

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ThorUI组件库

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【ThorUI示例V1.2.1】更新：

1.tui-searchbar（搜索栏）组件优化，新增属性showLabel、showInput用于控制是否显示占位标签和输入框。

2.tui-rotate-verify (旋转图片验证) 组件优化，新增type类型，当type=2时，返回旋转角度，可传给后端进行验证。

3.tui-input（输入框）、tui-textarea （多行输入框）组件优化，修复v-model赋值Number类型值报错的问题。

4.tui-waterfall（瀑布流）组件优化，修复已知问题。

5.微信小程序版本 tui-table（表格）组件优化，修复数字或英文内容换行显示不正确问题。

6.其他已知问题优化。

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ThorUI示例

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其中【ThorUI示例】项目只对会员开放。点此 开通会员

V1.7.0（2021-09-17）

1.修复tui-bottom-navigation（底部导航菜单）组件编译到小程序点击二级菜单报错的问题。

2.tui-datetime（日期时间选择器）组件优化，可以自定义设置滚动区域高度。

3.tui-datetime（日期时间选择器）组件优化，新增类型type=8，即选择：时分秒+小时。

4.tui-cascade-selection（级联选择器）组件优化，修复编译到小程序端索引错乱问题。

5.uni-app端所有 commonJS 改为 ES6 模块规范，详见文档升级指南。

6.组件兼容vue3调整优化，支持情况与uni-app同步。

7.tui-icon（字体图标组件优化），删除以前播放（play）图标，新增播放（play）、暂停（suspend）图标；删除以前不可见（unseen）图标，新增可见（seen）,不可见（unseen）图标。

8.tui-icon（字体图标组件优化），uni-app版新增支持包含App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

9.微信小程序原生版组件属性类型调整，修复高版本调试基础库出现警告提示。

10.tui-swipe-action（滑动菜单）组件优化，修复已知问题。

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ThorUI组件库

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【ThorUI示例V1.2.0】更新：

1.tui-picker（选择器）组件新增暗黑模式示例。

2.tui-charts-pie（饼状图表-css版）组件优化，修复部分场景可能导致样式错乱的问题。

3.tui-charts-line（折线图表-css版）组件优化，修复部分Android手机显示空白问题。

4.图表组件（所有）优化，修复其它已知问题。

5.tui-form（表单验证）组件优化，部分平台不支持在props中嵌套传入Function函数，model和rules参数由props传入改为校验方法validate中传入。

6.tui-slider（滑动选择器）组件优化，修复已知问题。

7.tui-timer（计时器）组件优化，修复冒号换成文字时显示错误的问题。

8.uni-app端所有 commonJS 改为 ES6 模块规范，详见文档升级指南。

9.组件兼容vue3调整优化，支持情况与uni-app同步。

10.tui-progress（进度条）组件优化。

11.tui-checkbox（多项选择器）组件优化，修复v-model手动修改值视图不更新的问题。

12.tui-radio（单项选择器）组件优化，修复v-model手动修改值视图不更新的问题。

13.微信小程序原生版组件属性类型调整，修复高版本调试基础库出现警告提示。

14.tui-tab（标签页）组件优化，支持设置左右间距，需传入属性leftGap（距离左侧间隙）值。

15.tui-row/tui-col（栅格布局）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

16.tui-form-button（按钮）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

17.tui-popup（弹层动画）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

18.tui-input（输入框） 组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

19.tui-radio（单项选择器）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

20.tui-checkbox（多项选择器）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

21.tui-switch（开关选择器）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

22.tui-textarea（多行输入框）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

23.tui-alerts（警告提示）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

24.新增 tui-status-bar（状态栏）组件。

25.tui-pagination（分页器）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

26.tui-segmented-control（分段器）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

27.tui-notice-bar（通告栏）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

28.tui-form（表单验证）组件优化，uni-app版新增支持App-Nvue、支付宝/百度/字节/QQ小程序。

29.其他已知问题优化。

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ThorUI示例

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V1.6.5（2021-05-24）

1.tui-validation（表单验证）优化，新增validator自定义验证配置项，具体查看文档。

2.tui-round-progress（圆形进度条）组件优化，修复已知问题。

3.tui-cascade-selection（级联选择器）组件优化，修复已知问题。

4.tui-tabs（标签页）组件优化，选项卡可设置数字角标。

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ThorUI组件库

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【ThorUI示例V1.1.0】更新：

1.tui-org-tree（组织架构树）组件优化，可控制节点内容排版方式、节点选中状态、展开收起子节点，具体查看文档。

2.新增tui-form（表单）组件，主要用于表单验证。

3.新增tui-input（输入框）组件，原生input组件增强。

4.新增tui-textarea（多行输入框）组件。

5.新增tui-label（标签）组件，用来改进表单组件的可用性。

6.新增tui-radio（单项选择器）组件。

7.新增tui-checkbox（多项选择器）组件。

8.新增tui-switch（开关）组件。

9.新增tui-picker（选择器）组件，支持1~3级数据。

10.新增tui-landscape（压屏窗）组件。

11.新增tui-segmented-control（分段器）组件。

12.新增tui-notice-bar（通告栏）组件。

13.新增tui-alerts（警告框）组件。

14.新增tui-request（数据请求）封装，支持Promise，支持请求拦截和响应拦截,支持请求未结束之前阻止重复请求等。

15.tui-utils（工具类）优化，具体查看文档。

16.新增tui-row组件，配合组件tui-col组件使用（24栅格化布局）。

17.新增tui-tree-view（树型菜单）组件。

18.新增tui-charts-column（柱状图-css版）组件。

19.新增tui-charts-bar（横向柱状图-css版）组件。

20.新增tui-charts-line（折线图表-css版）组件。

21.新增tui-charts-pie（饼状图表-css版）组件。

22.tui-lazyload-img（图片懒加载）组件优化，修复已知问题。

23.新增tui-pagination（分页器）组件。

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ThorUI示例

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其中【ThorUI示例】项目只对会员开放。

注：会员专用内容加入会员才可使用，点此 开通会员

部分功能截图

V1.6.2 （2021-03-21）

1.tui-actionsheet（操作菜单）组件优化，点击事件返回参数中新增按钮obj对象数据。

2.tui-upload（图片上传）组件优化，可设置展示图片的宽高。

3.圆形进度条组件优化，修复已知问题。

4.tui-validation.js（表单验证）优化，具体查看文档。

5.tui-numberbox（数字框组件优化），修复已知问题。

6.修复productNvue页，回到顶部在android端失效的问题。

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ThorUI组件库

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【ThorUI示例V1.0.2】更新：

1.ThorUI示例个人中心内容对会员开放（个人中心、分享、会员介绍、版本介绍、开源地址、帮助中心等）。

2.tui-timer（计时器）组件优化，可设置初始时间。

3.tui-poster.js（生成海报）优化，修复已知问题，保存图片到本地相册时新增相册权限判断。

4.新增tui-scale（刻度尺滚动选择器）组件。

5.新增tui-waterfall（瀑布流）组件。

6.新增tui-lazyload-img（图片懒加载）组件。

7.新增tui-overflow-hidden（内容超出隐藏）组件。

8.新增tui-org-tree（组织架构树）组件。

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ThorUI示例

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其中【ThorUI示例】项目只对会员开放。

注：会员专用内容加入会员才可使用，点此 开通会员

部分功能截图

V1.6.1 （2021-01-19）

【ThorUI组件库V1.6.1】更新：

1.商城模板更新：

1）商城模板拆分成单独模板项目。

2）个人中心，新增未登录状态。

3）个人信息页面操作优化。

4）编辑地址页面优化，新增省市区城市选择。

5）新增我的钱包页面。

6）新增充值确认页面。

7）新增我的银行卡页面。

8）新增交易记录页面。

9）商品详情页分享优化，新增生成分享海报。

2.优化滑动菜单组件多个触摸点滑动问题。

3.消息提示组件（tui-tips）优化，支持自定义背景色，字体颜色以及字体大小，参数type废弃。

4.圆形进度条组件优化，修复activeMode=forwards(动画从上次结束点接着播)时且上次进度大于当前进度时进度条不刷新bug。

5.优化日历组件（tui-calendar）滚动穿透问题。

6.优化顶部选项卡示例左右切换过快出现闪动的问题，优化下拉刷新出现动画不关闭的问题。

7.上传图片组件（tui-upload）优化，新增一键上传方法uploadAllImage（当属性serverUrl传空时，父级可调用该方法一次性上传所有图片）。

8.新增富文本渲染示例。

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【ThorUI示例V1.0.1】更新：

1.数字滚轮组件（tui-digital-roller）优化，支持数字中带逗号（,）。

2.拖拽排序组件（tui-drag）优化，修复编译到小程序端不执行change和sortend事件的bug。

3.新增grade评分组件，支持滑动半星。

4.新增图片裁剪组件（tui-cropper），裁剪框可显示为圆形。

5.新增短信验证码倒计时组件。

6.新增滑动选择器组件，支持区间选择。

7.新增旋转图片验证组件。

8.新增付费成品入口。

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其中【ThorUI示例】项目组件，以及商城模板只对会员开放。

注：会员专用内容加入会员才可使用，点此 开通会员

部分功能截图

V1.6.0 （2020-11-15）

【ThorUI组件库V1.6.0】更新：

1.tui-fab悬浮按钮组件优化，默认按钮支持自定内容，替换自带加号。

2.修复裁剪组件在小程序端设置isBase64为true时裁剪出错的问题。

3.tui-drawer抽屉组件优化，支持left,right,bottom,top方向弹出，可自定义背景色。

4.倒计时组件优化，新增毫秒展示。

5.时间选择器优化，支持header，body等部分背景色修改。

6.宫格组件优化，可去掉宫格边框线条。

7.修复地图周边兴趣点在H5端出错的问题。

8.新增[ThorUI示例]入口。

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【ThorUI示例V1.0.0】更新：

1.新增scroll-view常用布局案例。

2.新增swiper指示点组件及使用案例。

3.新增长形进度条组件以及使用案例。

4.新增checkbox常用布局案例。

5.新增input常用布局案例。

6.新增radio常用布局案例。

7.新增地图选点示例。

8.地图周边兴趣点布局调整以及可分页加载数据。

9.新增生成海报示例。

10.新增类似微信联系人索引列表组件以及示例。

11.新增左滑菜单组件 wxs实现。

12.新增图片预览组件。

13.新增loading样式。 14.新增panel布局案例。

15.新增preview布局案例。

16.新增表单常用布局案例。

17.新增dialog组件以及使用案例。

18.新增msg组件以及使用案例。

19.新增搜索searchbar组件。

20.新增表单按钮组件，可自定义背景色。

21.新增长按复制组件，长按弹出菜单。

22.新增贝赛尔曲线组件，加入购物车效果等。

23.新增tab标签页组件，可超出一屏。

24.新增图片裁剪组件（App端使用组件，使用5+ api裁剪）。

25.新增拖拽排序组件以及使用案例。

26.新增滑动验证码组件以及使用案例。

27.新增类似微信数字键盘组件以及使用案例。

28.新增工具库（常用数据处理）。

29.新增popup弹层动画组件。

30.新增计时器组件以及使用案例。

31.新增table表格组件以及使用案例。

32.新增多端适配组件，以及使用案例。

33.新增咖啡点单模板预览入口。

34.新增签到模板预览入口。

35.新增个人中心页面（内部页面，不对外开放），包含分享，会员介绍，版本介绍，开源地址，帮助中心，反馈建议，我要合作，福利专享等页面。

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ThorUI示例

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【ThorUI示例】项目只对会员开放。

注：会员专用内容加入会员才可使用（￥120/永久)，付费模板会员可享受折扣。 如若需要，请联系QQ：3168647172 或 3039218619。

部分功能截图

V1.5.8（2020-09-01）

1.tui-navigation-bar组件优化，可设置背景透明 【设置该属性，则背景透明，只出现内容，isOpacity和maxOpacity失效】

2.tui-swipe-action组件优化，背景色改为配置。modal弹框、抽屉、tabbar等组件z-index改为配置，具体查看文档。

3.修复小程序端tui-numberbox组件输入比最小值小的数无法自动重置成最小值的问题。

4.优化索引列表在H5端滑动切换索引会引起页面回弹的问题。

5.tui-bottom-popup组件优化，可设置z-index以及显示时垂直方向移动的距离translateY。

6.nvue版thor-icon组件优化，更换字体base64。

7.商城模板更新【会员专用】。

1).首页调整，新增拼团模块

2).拼团列表

3).拼团商品详情

4).正在拼团中列表

5).我的拼团

6).拼团详情

7).退款/售后列表

8).退款详情

9).申请售后

8.新增简单咖啡点单模板，类似weStoreCafe【该模板为付费模板￥100,会员2折】

1).点单

2).账单结算

3).编辑地址

4).地址列表

5).我的订单

6).订单详情

7).微信登录/验证码登录

9.修复部分已知bug。

注：会员专用内容加入会员才可使用（￥120/永久)，付费模板会员可享受折扣。

如若需要，请联系QQ：3168647172 或 3039218619。

部分功能截图

V1.5.6（2020-08-18）

1.修复tui-tabs组件宽度不正确的bug。

2.修复级联选择组件(tui-cascade-selection)默认数据不生效的bug。

3.优化tui-button按钮组件，新增props：preventClick[是否阻止用户重复点击，设为true则200ms内只执行一次点击事件，默认false]

注：加入会员享受更多权益（￥120/永久)。

如若需要，请联系QQ：3168647172 或 3039218619。

V1.5.5（2020-08-16）

1.自定义导航栏组件优化，新增props：maxOpacity（最大不透明度值），dropDownHide（下拉隐藏NavigationBar，主要针对有回弹效果ios端）。

2.上传组件优化，可限制上传图片类型，单张图片大小，sizeType，sourceType。

3.倒计时组件优化，可每秒返回剩余时间，默认不返回。

4.tui-modal弹框组件优化，修复transform导致元素内字体模糊的问题。

5.tui-button按钮组件优化，新增link样式配置，具体查看文档。

6.tui-tabs标签页组件优化，新增props：width（tabs宽度）设置。

7.tui-image-group图片组合组件优化，横向展示支持多行。

8.裁剪组件优化，修复网络图片在小程序端裁剪出现空白的问题。

9.商城模板更新【会员专用】。

1).首页改版，新增秒杀模块

2).选择优惠券（提交订单）

3).开具发票

4).发票详情

5).查看发票，发送至邮箱

6).商品评论

7).评论详情，评论回复

8).评价晒单

9).店铺

10).店铺详情

11).限时秒杀列表

12).秒杀详情

13).商品详情优化，新增视频播放入口

注：会员专用内容加入会员才可使用（￥120/永久)。

如若需要，请联系QQ：3168647172 或 3039218619。

部分功能截图

V1.5.2（2020-07-20）

1.步骤条组件优化，支持自定义图标，支持设置线条为虚线。

2.修复图片裁剪组件(wxs版)初始化裁剪不正确的问题。

3.按钮（tui-button)组件支持表单提交，详见文档。

4.图片上传组件（tui-upload）新增props：header，formData，修复初始化图片不显示的bug。

5.tabbar组件与自定义导航栏组件(NavBar)背景支持设置高斯模糊(ios端)。

6.uni-app版本骨架屏修复编译到小程序端无法获取到组件节点的bug。

7.日历组件单个日期选择和区间选择支持设置默认选中。

8.新增多语言模板。

9.新增拖拽排序组件，wxs实现，详细查看多语言模板示例。

10.新增签到模板（点star获取源码）。获取步骤如下：

1）去GitHub给ThorUI项目点star，项目地址分别为：ThorUIThorUI-uniapp

2）加QQ3039218619，截图发送到该QQ即可获取源码。

注：自1.4.2版本之后，ThorUI只对uni-app版本进行开源，小程序原生版付费会员才可使用（￥120/永久），1.4.2版本之前不受影响。 如若需要，请联系QQ：3168647172。

部分功能截图

V1.5.1（2020-06-06）

1.日历组件支持农历（古历）。

2.sticky吸顶组件新增wxs实现(tui-sticky-wxs)。

3.新增圆形进度条组件renderjs实现(App、H5端)与canvas 2d实现（小程序端）以及nuve版本。

4.图片裁剪组件优化，手势事件改为wxs实现。

5.级联选择器组件优化，支持设置默认选中。

6.新增图片颜色分析器组件，传入图片分析图片色彩。

7.新增中文转拼音组件，可处理多音字。

8.新增update页面(App端资源更新页面)。

9.解决H5端异步请求数据后复制文本（clipboard）报错bug。 解决方案： ①.新增参数event，调用方法时传入此参数; ②.异步请求转同步。

10.修复其它已知bug。

注：自1.4.2版本之后，ThorUI只对uni-app版本进行开源，小程序原生版付费会员才可使用（￥120/永久），1.4.2版本之前不受影响。 如若需要，请联系QQ：3168647172。

部分功能截图

V1.5.0 (2020-05-12)

1.新增日历组件 。

2.新增图片裁剪组件。

3.新增头像、图片组合组件。

4.新增顶部NavationBar导航组件。

5.新增圆形进度条组件。

6.新增底部导航组件。

7.新增级联选择组件cascade-selection。

8.新增步骤条组件。

9.新增气泡框组件。

10.countdown倒计时组件优化，可只显示秒数倒计时。

11.回到顶部组件优化，新增回首页，分享按钮，可自定义控制显示。

12.日期时间选择组件优化，新增秒数选择，单位可置顶展示。

13.新增垂直分类菜单左右联动联动案例。

14.地图支持H5。

15.表单验证优化:非必填情况下,如果值为空,则不进行校验，不为空则进行校验。

16.发布H5、QQ小程序以及Android App。H5地址：https://www.thorui.cn/h5/#/ ，QQ小程序搜索ThorUI,apk前往https://www.thorui.cn/ 下载。

17.针对支付宝小程序做了部分优化调整。

18.nvue支持uni-app编译模式。

19.新增自定义tabbar使用模板，小程序参考：https://github.com/dingyong0214/AfterSale ，uni-app参考：https://github.com/dingyong0214/tabbar-uniapp。

20.引入优化uParse。

21.搜索页面新增关键词高亮显示。

22.新增navbar上拉加载下拉刷新案例。

23.v3编译支持。

24.支持easycom组件模式，直接在页面中使用组件，无需引入注册。

25.优化sticky组件，新增普通案例和异步加载案例。

26.整体优化调整，项目重构，部分模板完善。

部分功能截图

V1.4.2

1.modal组件优化，宽高以及padding值可设置

2.rate评分组件支持小数，如4星半，4.6星等

3.tabs组件优化

4.商城模板新增优惠券页面

5.商城模板新增订单详情页面

6.分包，解决小程序预览时包体积超出限制的问题

功能截图

V1.4.1

1.新增文档相关链接信息。

2.新增骨架屏组件(extend=>骨架屏)。

3.新增网络请求示例。

4.调整sticky组件，支持索引列表吸顶效果。

5.新增吸顶&索引列表，非scroll-view实现(code[首页]=>索引列表=>索引&吸顶效果)。

6.已知问题修复以及优化。

功能截图

V1.4.0

1.新增日期时间选择器组件。

2.H5新增复制文本功能。

3.新增悬浮按钮组件。

4.新增Tabbar组件。

5.新增tabs标签页组件。

6.新增折叠面板组件。

7.新增图片上传组件。

8.NumberBox组件优化调整。

9.Modal组件优化调整。

10.sticky组件优化调整。

11.countdown组件优化调整。

12.商城模板新增购物车、我的、提交订单、支付成功、我的订单、地址列表、新增地址、设置、用户信息等页面。

13.修改已知bug。

功能截图

V1.3.2

1.修复H5端发行报错的问题。

2.扩展基础组件(保留了之前版本):alert、tips、button、toast。

3.新增表单验证功能，只需配置相应验证即可。

4.新增返回顶部组件,nvue返回顶部看首页[nvue商品列表]。

5.优化部分页面，修复已知bug。

功能截图

V1.3.0

1.新增倒计时组件:时分秒倒计时，支持设置大小，颜色等。

2.新增分隔符组件:Divider分隔符，可设置占据高度，线条宽度，颜色等。

3.新增卡片轮播:包含顶部轮播，秒杀商品轮播等。

4.nvue下拉刷新优化。

5.修复已知bug。

V1.2.2

1.新增组件Modal弹框:可设置按钮数，按钮样式，提示文字样式等，还可自定义弹框内容。

2.修复部分已知bug。

V1.2.1

1.修复部分兼容性问题。

2.修复部分已知bug。

V1.2.0

1.新增组件NumberBox数字框:可设置步长，支持浮点数，支持调整样式(可单独设置)。

2.新增组件Rate评分:可设置星星数，可设置大小颜色。

3.新增聊天模板，包含：消息列表，好友列表，聊天界面等。

4.新增商城模板,包含：商城首页，商城列表，商城详情等。

5.优化部分体验。

V1.1.0

1.将基础组件移出扩展，单独出来。

2.扩展改为单独tab bar选项extend。

3.新增滚动消息（extend=>滚动消息）：包括顶部通告栏，滚动新闻，以及搜索框中出现的热搜产品。

4.新增弹层下拉选择（extend=>弹层下拉选择）：包含顶部下拉选择列表、输入框下拉选择以及底部分享弹层。

5.新增ActionSheet操作菜单（extend=>ActionSheet）：可加入提示信息，可单独设置字体样式。

6.新增新闻模板（extend=>新闻模板）:包含新闻列表，新闻详情，评论等。

7.部分功能优化，修复已知bug。

V1.0.0

1.【地图】新增拖拽定位功能

2.【扩展】新增基础组件，包括：字体图标，按钮，Grid宫格，List列表，Card卡片...

3.【扩展】新增数字键盘

4.【扩展】新增时间轴

5.完善thor(个人中心)功能，包括：关于Thor UI，模拟登录，GitHub地址复制，赞赏，反馈，更新日志等

6.已知bug修复，以及部分功能优化

商城模板部分截图

商城首页

新闻模板部分截图

聊天模板截图

组件功能部分截图

消息提示吸顶容器数字键盘锁频键盘时间轴
消息滚动弹层，下拉选择抽奖转盘抽屉滑动菜单
二维码生成地图-拖拽定位地图-周边地点基础组件索引列表-城市选择
索引列表顶部选项卡rate评分数字输入框

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