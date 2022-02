介绍

A flexible, lightweight and powerful Object-Relational Mapper for Node.js.

ThinkORM是一个可扩展轻量级的功能丰富的ORM,运行在Node.js环境,已经支持Typescript。

ThinkORM试图用一种抽象的DSL语言,尽量保持各种数据库书写语法一致,用户专注于数据操作逻辑而非具体的数据存储类型,达到快速开发和移植的目的。

特性

支持Typescript (4.x版本) 基于Knex.js实现,支持 MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQLite, MS SQL Server, Oracle等常见数据库. 抽象的面向对象式SQL操作语言,保持各种数据库书写语法一致,方便开发和项目迁移 支持schema定义数据结构,支持严格的类型检查;支持数据结构迁移到数据库,通过migrate方法调用 支持hasone,hasmany,manytomany关联查询 支持left,right,inner join查询,支持count,sum,group查询 支持连接池配置.支持数据链接检测以及自动重联,数据库服务的宕机修复后无需重启应用 支持事务操作,包括同模型、跨模型、并行事务 支持数据自动验证以及自定义规则验证,且规则可扩展 支持前置、后置逻辑处理

安装

npm install thinkorm --save

使用

used thinkorm@4.x

const {BaseModel, helper, Entity, PrimaryColumn, Column, IsNotEmpty } = require ( 'thinkorm' ); @Entity() class User extends BaseModel { @PrimaryColumn() id : number; @IsNotEmpty({ message : "姓名不能为空" }) @Column( 0 , '' , true ) name : string; } const userModel = new User(config); let result = await userModel.add({ "name" : "张三" }); result = await userModel.where({ id : 1 }).delete(); result = await userModel.where({ id : 2 }).update({ "name" : "李四" }); result = await userModel.where({ id : 3 }).find(); result = await userModel.where({ "name" : { "<>" : "" }}).select();

文档

4.x cn thinkorm_doc

贡献者

richenlin

richerdlee

协议

MIT