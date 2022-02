介绍

A lightweight, scalable for agile development Node.js web framework, based on koa2.

ThinkKoa - 轻量级可扩展的敏捷开发Node.js框架,支持ES6/7全新特性,支持Koa、Express中间件,基于koa2。

特性

基于koa2

ThinkKoa基于著名的Node.js框架koa2进行了薄封装。扩展了Koa的功能,能够迅速的进行Web开发。

支持Koa/Express中间件

通过简单的引入机制,ThinkKoa可以很好的支持Koa中间件(包括Koa1及Koa2)。还提供了useExp()来使用Express的中间件。大大提升了框架的扩展性及开源模块利用率。

为敏捷开发而生

ThinkKoa是在ThinkKoa团队3年的Node.js项目开发积累中酝酿诞生的,以提升团队开发效率、助力敏捷开发为目的。框架经过公司多个互联网产品上线、迭代以及大流量大并发的考验。

支持多种项目结构和多种项目环境

ThinkKoa默认支持单模块模式,适合简单快速的项目。业务复杂的项目,可以开启多模块支持,功能划分更加清晰。ThinkKoa支持Nginx代理以及pm2部署,适合对稳定性和效率有要求的生产环境。

支持灵活的自定义路由

ThinkKoa除默认的单模块模式(controller/action)及多模块模式(module/controller/action)路由规则以外,还支持用户定制路由。 在项目中增加路由文件配置即可灵活的支持Restful等各种自定义路由。

拥抱 Node.js 8 LTS, 使用 ES6/7 特性来开发项目

Node.js 8支持99%的ES6新特性,并且相对6.0版本提升20%性能。现在使用 async/await 等一系列新特性,让Node.js开发变得赏心悦目。

const {controller, helper} = require ( 'thinkkoa' ); const user = require ( '../model/user.js' ); module .exports = class extends controller { async loginAction(){ if ( this .isGet()){ return this .render(); } let name = this .post( 'username' ); if (helper.isEmpty(name)) { return this .fail( 'username is required' ); } let userModel = new user( this .app.config( 'config.model' , 'middleware' )); let result = await userModel.where({ name : name, phonenum : { "not" : "" }}).find(); if (!result){ return this .fail( 'login fail' ); } await this .session( 'userInfo' , result); return this .ok( 'login success' ); } }

上面的代码我们使用了 ES6 里的 class , let 以及 ES7 里的 async/await 等特性,虽然查询数据库和写入 Session 都是异步操作,但借助 async/await ,代码都是同步书写的。

文档

中文文档

快速开始

npm install -g thinkkoa_cli@2.x

创建项目

在合适的位置执行命令

think new project_name

进入这个目录

cd project_name

安装依赖

npm install

启动服务

npm start

开始访问

打开浏览器,访问http://localhost:3000

协议

MIT