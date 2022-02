Promised version of the node.js fs module. All non-callback-taking functions of fs are simply inherited.

Installation

npm install then -fs

API

The API for then-fs is exactly that of the built in fs module except that any function which normally takes a callback returns a promise instead.

Example:

function readJSON ( path ) { return fs.readFile(path, 'utf8' ).then( JSON .parse) } readJSON(__dirname + '/package.json' ) .done( function ( obj ) { console .dir(oj) })

License

MIT