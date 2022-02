Vitesse Theme for VS Code

Font | Input Mono

File Icons | File Icons

Product Icons | Carbon

Demo | Vitesse

Match with System

// .vscode/setting.json { "window.autoDetectColorScheme": true, "workbench.preferredLightColorTheme": "Vitesse Light", "workbench.preferredDarkColorTheme": "Vitesse Dark", }

prism-theme-vars - where the theme born.

vitesse - what the theme was for.

Thanks

This project is based on github-vscode-theme.

License

MIT - Copyright (c) 2020 Primer

MIT - Copyright (c) 2021 Anthony Fu