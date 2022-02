ฐานข้อมูลที่อยู่ในไทย ไม่ต้องใช้ Server Side!

database และ function preprocess() จาก ตั้นฉบับ version 1.5.1

[Commit: 4e5f496]

ตอนนี้รองรับแค่ db.json

ยังไม่รองรับ db.zip

ยังไม่รองรับ geodb

Example

yarn add thai-address-database

<template> <div id="app"> <input v-model="q"> <ul> <li v-for="item in result"> {{item.district}} » {{item.amphoe}} » {{item.province}} » {{item.zipcode}} </li> </ul> </div> </template> <script> import { searchAddressByDistrict } from 'thai-address-database' export default { name: 'app', data () { return { q: '' } }, computed: { result () { return searchAddressByDistrict(this.q) } } } </script>

Database & Migration

ใน /database/raw_database มีไฟล์ฐานข้อมูลที่เป็น excel ชื่อว่า database.xlxs สามารถอัปเดทฐานข้อมูลได้ในนี้โดยเมื่ออัปเดตเรียบร้อยก็รันคำสั่ง

npm run migrate

ตัว script จะแปลงไฟล์ database.xlsx ไปเป็น /database/db.json ให้ (ยังไม่ support geodb)

ปล.ข้อควรระวังคือ file excel จะต้องเป็น xlxs เสมอ

Todos

Add Standard style(ESLint)

Unit test

คิดชื่อ npm package

Deploy to npmjs.com

Add code coverage report

Refactoring

เพิ่มวิธีการใช้งานใน README.md

โหมดค้นหา

Publish to npmjs