textlint rule to check your English writing styles with btford/write-good.

Installation

$ npm install textlint- rule - write -good

Usage

$ npm install textlint textlint- rule - write -good $ textlint

Options

All checks except for eprime are enabled by default.

You can disable each type of checks by passing false in .textlintrc .

{ "rules" : { "write-good" : { "passive" : false , "thereIs" : false } } }

For available checks, please refer to btford/write-good#checks.

Tests

npm test

Contribution

Fork it! Create your feature branch: git checkout -b my-new-feature Commit your changes: git commit -am 'Add some feature' Push to the branch: git push origin my-new-feature Submit a pull request :D

License

MIT License (http://nodaguti.mit-license.org/)