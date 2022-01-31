技術文書向けのtextlintルールプリセットです。 全体的に少し厳しめの設定がデフォルト値となっているため、文章に合わせて設定値を変更する必要があります。
また、連続できる最大の漢字長は6文字まで
のように文章全体として例外が必ず出てくるルールもデフォルトで入っています。 ルールによっては
allowオプションで例外を規定できるようになっているため、例外を明示しつつ利用することを想定しています。
合わせて利用することを想定しているfilterルール(例外を明示できる)も参照してください。
Install with npm:
npm install textlint-rule-preset-ja-technical-writing
Via
.textlintrc(Recommended)
{
"rules": {
"preset-ja-technical-writing": true
}
}
Via CLI
textlint --preset ja-technical-writing README.md
次のように
"preset-ja-technical-writing" 以下にそれぞれのオプション値を指定することで、設定を変更できます。
各ルールの設定できるオプションは、各ルールのREADMEを参照してください。
{
"rules": {
"preset-ja-technical-writing": {
"max": 120,
"no-mix-dearu-desumasu": false
}
}
}
また、ルールの設定方法についてはtextlintのドキュメントも参照してください。
長過ぎる文は読みにくさに繋がるため、適切な単位で文を区切ってください。 厳しめの設定にしたい場合は
90文字を推奨しています。
"sentence-length": {
max: 100
},
過去の設定の履歴は以下のようになっています。
カンマ（,）の多用は、文が長くなっている可能性があります。
"max-comma": {
max: 3
},
読点（、）の多用は、文が長くなっている可能性があります。
"max-ten": {
max: 3
},
https://github.com/azu/textlint-rule-max-kanji-continuous-len
漢字同士が連続していると読みにくさにつながります。 固有名詞は
allow オプションに記述して回避します。
"max-kanji-continuous-len": {
max: 6
},
数量を表現し、数を数えられるものは算用数字を使用します。任意の数に置き換えても通用する語句がこれに該当します。
慣用的表現、熟語、概数、固有名詞、副詞など、漢数字を使用することが一般的な語句では漢数字を使います。
"arabic-kanji-numbers": true,
文体は見出し、本文、箇条書きの中では統一した表記にします。
"no-mix-dearu-desumasu": {
"preferInHeader": "",
"preferInBody": "ですます",
"preferInList": "である",
"strict": true
},
https://github.com/textlint-ja/textlint-rule-ja-no-mixed-period
文末には「。」を使い文を区切ります。
「。」のつけ忘れのチェックや「:」で文を区切らないようにします。
"ja-no-mixed-period": {
"periodMark": "。"
},
"no-double-negative-ja": true,
"no-dropping-the-ra": true,
https://github.com/takahashim/textlint-rule-no-doubled-conjunctive-particle-ga
逆接の接続助詞「が」は、特に否定の意味ではなくても安易に使われてしまいがちです。
同一文中に複数回出現していないかをチェックします。
"no-doubled-conjunctive-particle-ga": true,
https://github.com/takahashim/textlint-rule-no-doubled-conjunction
"no-doubled-conjunction": true,
"no-doubled-joshi": {
"min_interval": 1
},
文章中にUTF8-MAC 濁点は不要です。 ファイルからコピー＆ペーストした文字である場合があります。
"no-nfd": true,
https://github.com/textlint-rule/textlint-rule-no-invalid-control-character
改行(
\n)やタブ(
\t)以外の制御文字が文章に入るのを防止します。
"no-invalid-control-character": true,
https://github.com/textlint-rule/textlint-rule-no-zero-width-spaces
ゼロ幅スペース（
\u200b）が文章に入るのを防止します。
"no-zero-width-spaces": true,
https://github.com/azu/textlint-rule-no-exclamation-question-mark
特定の感嘆符または感嘆符を使用する場合は、オプションで許可して利用してください。
"no-exclamation-question-mark": true,
全角カタカナを使用してください。
"no-hankaku-kana": true,
https://github.com/textlint-ja/textlint-rule-ja-no-weak-phrase
〜かもしれない 等の弱い表現を使用しない。
"ja-no-weak-phrase": true,
https://github.com/textlint-ja/textlint-rule-ja-no-successive-word
同一の単語(形態素解析したtoken)が連続している場合は誤字の可能性があります。
誤字でない場合は、Issue報告してください。
"ja-no-successive-word": true,
日本語や技術表現における漢字の誤用などをチェックするルールです。
"ja-no-abusage": true
https://github.com/textlint-ja/textlint-rule-ja-no-redundant-expression
冗長な表現とは、その文から省いても意味が通じるような表現を示しています。
"することができる"という冗長な表現を
"できる"にするといったルールです。
"ja-no-redundant-expression": true
https://github.com/textlint-ja/textlint-rule-ja-unnatural-alphabet
リイr−ス などIMEの入力ミスが日本語中に混じった不自然なアルファベットをチェックします。
"ja-unnatural-alphabet": true
https://github.com/textlint-rule/textlint-rule-no-unmatched-pair
1文中で
(に対応する
)がない場合などの括弧の対応関係をチェックします。
"no-unmatched-pair": true
See Releases page.
次のルールでバージョンが更新されます。
更新内容はReleases pageを参照してください。
@shipjs prepareが実行されて、メジャーアップデートのPRがでる
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Install devDependencies and Run
npm test:
npm i -d && npm test
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