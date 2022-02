冗長な表現を禁止するtextlintルールです。

冗長な表現とは、その文から省いても意味が通じるような表現を示しています。

表現の一覧

"すること[助詞](不)可能"は冗長な表現です。"すること[助詞](不)可能"を省き簡潔な表現にすると文章が明瞭になります。

参考:

"すること[助詞]できる"は冗長な表現です。"すること[助詞]"を省き簡潔な表現にすると文章が明瞭になります。

参考:

"であると言えます"は冗長な表現です。"である" または "と言えます"を省き簡潔な表現にすると文章が明瞭になります。

参考:

"であると考えている"は冗長な表現です。"である" または "と考えている"を省き簡潔な表現にすると文章が明瞭になります。

参考:

"[サ変名詞]を行う"は冗長な表現です。"[サ変名詞]する"など簡潔な表現にすると文章が明瞭になります。

[サ変名詞]とは「[名詞]する」というように「する」が後ろについた場合に、動詞の働きをする名詞です。

例)「行動(する)」、「プログラム(する)」

誤検知を防ぐためにデフォルトでは、"allows"オプションに次のパターンが定義されています。

[ "/^処理を行[ぁ-ん]/" , "/^[ァ-ヶ]+を.?行[ぁ-ん]/" , "/^[a-zA-Z]+を.?行[ぁ-ん]/" ]

参考:

"[サ変名詞]を実行"は冗長な表現です。"[サ変名詞]する"など簡潔な表現にすると文章が明瞭になります。

[サ変名詞]とは「[名詞]する」というように「する」が後ろについた場合に、動詞の働きをする名詞です。

例)「行動(する)」、「プログラム(する)」

誤検知を防ぐためにデフォルトでは、"allows"オプションに次のパターンが定義されています。

[ "/^処理を実行/" , "/^[ァ-ヶ]+を.?実行/" , "/^[a-zA-Z]+を.?実行/" ]

参考:

Install

Install with npm:

npm install textlint-rule-ja- no -redundant-expression

Usage

Via .textlintrc (Recommended)

{ "rules" : { "ja-no-redundant-expression" : true } }

Via CLI

textlint --rule ja- no -redundant-expression README.md

Options

allowNodeTypes : string[] 無視したいNode typeを配列で指定 Node typeは https://textlint.github.io/docs/txtnode.html#type を参照 デフォルトでは、 ["BlockQuote", "Link", "ReferenceDef", "Code"] を指定し、引用やリンクのテキストは無視する

: dictOptions : object それぞれの dict に対するオプションを指定する プロパティに dict の【dict[id]】を書き、値には次の辞書オプションを指定する 辞書オプション: object disabled : boolean true を指定するdictを無効化 allows : string[] エラーを無視したいパターンを正規表現ライクな文字列で指定

:

例) dict1は無効化、dict5で"議論を行う"をエラーにしない。

{ "rules": { "ja-no-redundant-expression": { "dictOptions": { "dict1": { "disabled": true }, "dict5": { // "議論を行う" を許可する allows: [ "/^議論を行う/", // デフォルトの許可リストは上書きされるので、維持したい場合は追加する "/^処理を行[ぁ-ん]/", "/^[ァ-ヶ]+を.?行[ぁ-ん]/", "/^[a-zA-Z]+を.?行[ぁ-ん]/" ] } } } } }

Changelog

See Releases page.

参考文献

類似ルール

Running tests

Install devDependencies and Run npm test :

npm i -d && npm test

Contributing

Pull requests and stars are always welcome.

For bugs and feature requests, please create an issue.

Fork it! Create your feature branch: git checkout -b my-new-feature Commit your changes: git commit -am 'Add some feature' Push to the branch: git push origin my-new-feature Submit a pull request :D

Author

License

MIT © azu