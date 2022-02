Check easy-to-read Keishikimeishi(pronouns) written in Hiragana than Kanji.

漢字よりもひらがなで表記したほうが読みやすい形式名詞を指摘します。検出には形態素解析を使っています。自動修正にも対応しています。

Install

Install with npm:

npm install textlint-rule-ja-hiragana-keishikimeishi

Usage

Via .textlintrc (Recommended)

{ "rules" : { "ja-hiragana-keishikimeishi" : true } }

Via CLI

textlint --rule ja-hiragana-keishikimeishi README .md

Fixable

textlint --fix ja-hiragana-keishikimeishi README .md

Build

Builds source codes for publish to the lib folder. You can write ES2015+ source codes in src/ folder.

npm run build

Tests

Run test code in test folder. Test textlint rule by textlint-tester.

npm test

List

From To 〜する上(で) 〜するうえ(で) 〜する事(が) 〜すること(が) 〜する度(に) 〜するたび(に) 〜する方(が) 〜するほう(が) 〜する時(に) 〜するとき(に) 〜する毎(に) 〜するごと(に) 〜する為(に) 〜するため(に) 〜する訳(が) 〜するわけ(が) 〜する所(だ) 〜するところ(だ) 〜する通り(に) 〜するとおり(に) 〜する物(だ) 〜するもの(だ)

License

MIT © Hiroshi Takase