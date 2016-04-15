textlint rule to follow general style of Japanese novels.
日本の小説における一般的な作法に従うための textlint ルールです。
npm install textlint-rule-general-novel-style-ja
$ npm install textlint textlint-rule-general-novel-style-ja
$ textlint --rule general-novel-style-ja README.md
いずれも、設定によって無効化する事ができます。
2:1 error 段落の先頭に許可されていない文字が存在しています
行頭に許可される開き括弧は
「『【〈《（(“"‘'［[〔｛{＜< のいずれかです。
許可される文字は
chars_leading_paragraph 設定で変える事ができます。
1:10 error 句読点(。、)が閉じ括弧の直前に存在しています
2:11 error 句読点(。、)が閉じ括弧の直前に存在しています
1:7 error 感嘆符(！)・疑問符(？)の直後にスペースか閉じ括弧が必要です
2:7 error 感嘆符(！)・疑問符(？)の直後にスペースか閉じ括弧が必要です
1:2 error 連続した三点リーダー(…)の数が偶数ではありません
1:7 error 連続した三点リーダー(…)の数が偶数ではありません
1:10 error 連続した三点リーダー(…)の数が偶数ではありません
1:8 error 連続したダッシュ(―)の数が偶数ではありません
1:6 error 連続した句読点(。、)が使われています
1:14 error 連続した句読点(。、)が使われています
1:6 error 連続した中黒(・)が使われています
1:16 error 連続した中黒(・)が使われています
1:6 error 連続した長音符(ー)が使われています
1:9 error マイナス記号(−)の直後が数字ではありません
1:10 error マイナス記号(−)の直後が数字ではありません
1:2 error 2桁を超えるアラビア数字が使われています
2:5 error 2桁を超えるアラビア数字が使われています
最大桁数は
max_arabic_numeral_digits 設定で変更できます。
.textlintrc に設定を記述します。詳しくは textlint のドキュメントを参照してください。
以下がデフォルトの設定です。
{
"rules": {
"general-novel-style-ja": {
// 各段落の先頭に許可する文字 (false: チェックしない)
"chars_leading_paragraph": " 「『【〈《（(“\"‘'［[〔｛{＜<",
// 閉じ括弧の手前に句読点(。、)を置かない
"no_punctuation_at_closing_quote": true,
// 疑問符(？)と感嘆符(！)の直後にスペースを置く
"space_after_marks": true,
// 連続した三点リーダー(…)の数は偶数にする
"even_number_ellipsises": true,
// 連続したダッシュ(―)の数は偶数にする
"even_number_dashes": true,
// 連続した句読点(。、)を許可しない
"appropriate_use_of_punctuation": true,
// 連続した中黒(・)を許可しない
"appropriate_use_of_interpunct": true,
// 連続した長音符(ー)を許可しない
"appropriate_use_of_choonpu": true,
// マイナス記号(−)は数字の前にしか許可しない
"appropriate_use_of_minus_sign": true,
// アラビア数字の桁数は2桁まで (false: チェックしない)
"max_arabic_numeral_digits": 2
}
}
}
npm test
git checkout -b my-new-feature
git commit -am 'Add some feature'
git push origin my-new-feature
MIT (See LICENSE)