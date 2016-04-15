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textlint-rule-general-novel-style-ja

by IRIDE Monad
1.3.0 (see all)

textlint rule to follow general style of Japanese novels

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6yrs ago

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1

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2

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MIT

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textlint-rule-general-novel-style-ja

textlint rule wercker status

textlint rule to follow general style of Japanese novels.

日本の小説における一般的な作法に従うための textlint ルールです。

インストール

npm install textlint-rule-general-novel-style-ja

使い方

$ npm install textlint textlint-rule-general-novel-style-ja
$ textlint --rule general-novel-style-ja README.md

適用される作法

いずれも、設定によって無効化する事ができます。

各段落の先頭に全角スペースまたは開き括弧のみを許可

2:1  error  段落の先頭に許可されていない文字が存在しています

行頭に許可される開き括弧は 「『【〈《（(“"‘'［[〔｛{＜< のいずれかです。

許可される文字は chars_leading_paragraph 設定で変える事ができます。

閉じ括弧の手前に句読点(。、)を置かない

1:10  error  句読点(。、)が閉じ括弧の直前に存在しています
2:11  error  句読点(。、)が閉じ括弧の直前に存在しています

疑問符(？)と感嘆符(！)の直後にスペースを置く

1:7  error  感嘆符(！)・疑問符(？)の直後にスペースか閉じ括弧が必要です
2:7  error  感嘆符(！)・疑問符(？)の直後にスペースか閉じ括弧が必要です

連続した三点リーダー(…)の数は偶数にする

1:2  error  連続した三点リーダー(…)の数が偶数ではありません
1:7  error  連続した三点リーダー(…)の数が偶数ではありません
1:10 error  連続した三点リーダー(…)の数が偶数ではありません

連続したダッシュ(―)の数は偶数にする

1:8  error  連続したダッシュ(―)の数が偶数ではありません

連続した句読点(。、)を許可しない

1:6  error  連続した句読点(。、)が使われています
1:14 error  連続した句読点(。、)が使われています

連続した中黒(・)を許可しない

1:6  error  連続した中黒(・)が使われています
1:16 error  連続した中黒(・)が使われています

連続した長音符(ー)を許可しない

1:6  error  連続した長音符(ー)が使われています

マイナス記号(−)は数字の前にしか許可しない

1:9  error  マイナス記号(−)の直後が数字ではありません
1:10 error  マイナス記号(−)の直後が数字ではありません

アラビア数字は最大桁数までしか許可しない

1:2  error  2桁を超えるアラビア数字が使われています
2:5  error  2桁を超えるアラビア数字が使われています

最大桁数は max_arabic_numeral_digits 設定で変更できます。

設定

.textlintrc に設定を記述します。詳しくは textlint のドキュメントを参照してください。

以下がデフォルトの設定です。

{
    "rules": {
        "general-novel-style-ja": {
            // 各段落の先頭に許可する文字 (false: チェックしない)
            "chars_leading_paragraph": "　「『【〈《（(“\"‘'［[〔｛{＜<",
            // 閉じ括弧の手前に句読点(。、)を置かない
            "no_punctuation_at_closing_quote": true,
            // 疑問符(？)と感嘆符(！)の直後にスペースを置く
            "space_after_marks": true,
            // 連続した三点リーダー(…)の数は偶数にする
            "even_number_ellipsises": true,
            // 連続したダッシュ(―)の数は偶数にする
            "even_number_dashes": true,
            // 連続した句読点(。、)を許可しない
            "appropriate_use_of_punctuation": true,
            // 連続した中黒(・)を許可しない
            "appropriate_use_of_interpunct": true,
            // 連続した長音符(ー)を許可しない
            "appropriate_use_of_choonpu": true,
            // マイナス記号(−)は数字の前にしか許可しない
            "appropriate_use_of_minus_sign": true,
            // アラビア数字の桁数は2桁まで (false: チェックしない)
            "max_arabic_numeral_digits": 2
        }
    }
}

テスト

npm test

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  1. Fork it!
  2. Create your feature branch: git checkout -b my-new-feature
  3. Commit your changes: git commit -am 'Add some feature'
  4. Push to the branch: git push origin my-new-feature
  5. Submit a pull request :D

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