Pure text, CSS only, font independent, inline loading indicators. Part of tawian-frontend. Thanks to cli-spinners and hack!

Usage

< link rel = "stylesheet" href = "https://maxbeier.github.io/text-spinners/spinners.css" > < button > Loading < span class = "loading" > </ span > </ button >

or

npm install --save text-spinners

Preview

Tested on

Chrome 53

Firefox 49

Internet Explorer 11

Edge 25

Safari 10

iOS 9 Safari

Android Chrome 53

If you have access to other browsers or earlier versions, please open an issue.