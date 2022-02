A bare-bones port of Vesa Piittinen's TextOverflowClamp.js (http://codepen.io/Merri/pen/Dsuim)

API

var clamp = require ( 'text-overflow-clamp' ) clamp( document .getElementById( 'js-toclamp' ), 3 )

Limitations

Not compatible with padding, text-indent and probably some other stylings.

License - Vesa Piittinen (http://merri.net/)