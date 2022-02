JSONata

JSON query and transformation language

Reference implementation of the JSONata query and transformation language.

Installation

npm install jsonata

Quick start

In Node.js:

var jsonata = require ( "jsonata" ); var data = { example : [ { value : 4 }, { value : 7 }, { value : 13 } ] }; var expression = jsonata( "$sum(example.value)" ); var result = expression.evaluate(data);

In a browser:

< html lang = "en" > < head > < meta charset = "UTF-8" > < title > JSONata test </ title > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/jsonata/jsonata.min.js" > </ script > < script > function greeting ( ) { var json = JSON .parse( document .getElementById( 'json' ).value); var result = jsonata( '"Hello, " & name' ).evaluate(json); document .getElementById( 'greeting' ).innerHTML = result; } </ script > </ head > < body > < textarea id = "json" > { "name": "Wilbur" } </ textarea > < button onclick = "greeting()" > Click me </ button > < p id = "greeting" > </ p > </ body > </ html >

More information

JSONata documentation

JavaScript API

Intro talk at London Node User Group

Contributing

See the CONTRIBUTING.md for details of how to contribute to this repo.