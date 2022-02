(Un)commonJS unit test runner

Implementation of (Un)commonJS unit test runner.

Testing

In order to make your package testable from npm you should:

Create a directory in your package root.

Define test directory in package descriptor under directories section.

section. Define test script in package descriptor under scripts section.

section. Define dependency on this package (It's name is "test" in npm registry).

Write your tests

Test your package by running all tests npm test or run individual tests node ./path/to/test/group.js

Example

{ "name" : "mypackage" , "version" : "0.7.0" , "description" : "Sample package" , "scripts" : { "test" : "node test/all.js" }, "devDependencies" : { "test" : ">=0.0.5" } }

Async test

exports[ 'test my async foo' ] = function ( assert, done ) { var http = require ( 'http' ) var google = http.createClient( 80 , 'www.jeditoolkit.com' ) var request = google.request( 'GET' , '/' , { 'host' : 'www.jeditoolkit.com' }) request.end() request.on( 'response' , function ( response ) { assert.equal(response.statusCode, 302 , 'must redirect' ) response.setEncoding( 'utf8' ) response.on( 'data' , function ( chunk ) { assert.notEqual(chunk, 'helo world' , 'must be something more inteligent' ) done() }) }) } if ( module == require .main) require ( 'test' ).run(exports)

Sync test

exports[ 'test that logs all failures' ] = function ( assert ) { assert.equal( 2 + 2 , 5 , 'assert failure is logged' ) assert.equal( 3 + 2 , 5 , 'assert pass is logged' ) } if ( module == require .main) require ( 'test' ).run(exports)

Fast fail

var assert = require ( 'assert' ) exports[ 'test that stops execution on first failure' ] = function ( ) { assert.equal( 2 + 2 , 5 , 'assert fails and test execution stop here' ) assert.equal( 3 + 2 , 5 , 'will never pass this since test failed above' ) } if ( module == require .main) require ( 'test' ).run(exports)

Custom assertions

var AssertBase = require ( 'assert' ).Assert var AssertDescriptor = { constructor : { value : Assert }, inRange : { value : function ( lower, inner, upper, message ) { if (lower < inner && inner < upper) { this .fail({ actual : inner, expected : lower + '> ' + ' < ' + upper, operator : "inRange" , message : message }) } else { this .pass(message); } }, enumerable : true } } function Assert ( ) { return Object .create(AssertBase.apply( null , arguments ), AssertDescriptor) } exports.Assert = Assert exports[ 'test with custom asserts' ] = function ( assert ) { assert.inRange( 2 , 3 , 5 , 'passes assert and logs' ) assert.equal( 3 + 2 , 5 , 'assert pass is logged' ) } if ( module == require .main) require ( 'test' ).run(exports)

For more examples checkout tests for this package and for more details see the UncommonJS unit test runner specification.