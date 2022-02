Parse and normalize common terminal emulator color schemes

Supports 10 formats

formats Normalizes to common structure

Works well with svg-term

TypeScript support

Example

const termSchemes = require ( 'term-schemes' ); const fs = require ( 'fs' ); const util = require ( 'util' ); const readFile = util.promisify(fs.readFile); async function main ( ) { const raw = String ( await readFile( './Seti.itermcolors' )); const scheme = termSchemes.iterm2(raw); }

API

export iterm2: Parser; export konsole: Parser; export remmina: Parser; export terminal: Parser; export terminator: Parser; export termite: Parser; export tilda: Parser; export xfce: Parser; export xresources: Parser; export xterm: Parser; type Parser = ( input: any ) => TermScheme; type TermSchemeColor = [ number , number , number ]; interface TermScheme { 0 : TermSchemeColor; 1 : TermSchemeColor; 2 : TermSchemeColor; 3 : TermSchemeColor; 4 : TermSchemeColor; 5 : TermSchemeColor; 6 : TermSchemeColor; 7 : TermSchemeColor; 8 : TermSchemeColor; 9 : TermSchemeColor; 10 : TermSchemeColor; 11 : TermSchemeColor; 12 : TermSchemeColor; 13 : TermSchemeColor; 14 : TermSchemeColor; 15 : TermSchemeColor; background: TermSchemeColor; bold: TermSchemeColor; cursor: TermSchemeColor; text: TermSchemeColor; }

Supported formats

Hyper .js

Hyper iTerm2 .itermcolors

iTerm2 Konsole .colorscheme

Konsole Remmina .colors

Remmina Terminal .terminal

Terminal Terminator .config

Terminator Termite

Termite Tilda .config_0

Tilda Xfce .theme

Xfce XTerm .xrdb , Xresources

License

Copyright Mario Nebl. term-schemes is released under the MIT license.

Related

Test fixtures sourced from mbadolato/iTerm2-Color-Schemes

Development