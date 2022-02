tensify

Get different tense of verb

Installation

npm install tensify

Usage

var tensify = require ( 'tensify' ); tensify( 'do' ).past; tensify( 'do' ).past_participle; tensify( 'done' ).past; tensify( 'make' ).past; tensify( 'commit' ).past; tensify( 'mimic' ).past;

Actually it could fail sometimes... :D

License

MIT