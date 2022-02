简介

欢迎使用腾讯云开发者工具套件(SDK),NODEJS SDK 4.0 是云 API 3.0 平台的配套工具。目前已经支持 cvm、vpc、cbs 等产品,后续所有的云服务产品都会接入进来。新版 SDK 实现了统一化,具有各个语言版本的 SDK 使用方法相同,接口调用方式相同,统一的错误码和返回包格式这些优点。 为方便 NODEJS 开发者调试和接入腾讯云产品 API,这里向您介绍适用于 NODEJS 的腾讯云开发工具包,并提供首次使用开发工具包的简单示例。让您快速获取腾讯云 NODEJS SDK 并开始调用。

依赖环境

NODEJS 10.0.0 版本及以上 从腾讯云控制台 开通相应产品 获取 SecretID、SecretKey 以及调用地址(endpoint),endpoint 一般形式为*.tencentcloudapi.com,如 CVM 的调用地址为 cvm.tencentcloudapi.com,具体参考各产品说明。

获取安装

安装 NODEJS SDK 前,先获取安全凭证。在第一次使用云 API 之前,用户首先需要在腾讯云控制台上申请安全凭证,安全凭证包括 SecretID 和 SecretKey, SecretID 是用于标识 API 调用者的身份,SecretKey 是用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。SecretKey 必须严格保管,避免泄露。

通过 Npm 安装

通过 npm 获取安装是使用 NODEJS SDK 的推荐方法,npm 是 NODEJS 的包管理工具。关于 npm 详细可参考 npm 官网 。

执行以下安装命令: npm install tencentcloud-sdk-nodejs --save 在您的代码中引用对应模块代码,可参考示例。 如上引用方式会将腾讯云所有产品sdk下载到本地,可以将tencentcloud-sdk-nodejs换成tencentcloud-sdk-nodejs-cvm/cbs/vpc等,即可引用特定产品的sdk,代码中可将require("tencentcloud-sdk-nodejs")改为require("tencentcloud-sdk-nodejs-cvm/cbs/vpc"),其余不变,可参考示例,可大大节省存储空间。

通过源码包安装

示例

const tencentcloud = require ( "tencentcloud-sdk-nodejs" ) const CvmClient = tencentcloud.cvm.v20170312.Client const clientConfig = { credential : { secretId : "secretId" , secretKey : "secretKey" , }, region : "ap-shanghai" , profile : { signMethod : "TC3-HMAC-SHA256" , httpProfile : { reqMethod : "POST" , reqTimeout : 30 , }, }, } const client = new CvmClient(clientConfig) client.DescribeZones().then( ( data ) => { console .log(data) }, (err) => { console .error( "error" , err) } )

在支持 typescript 项目中,采用如下方式调用

import * as tencentcloud from "tencentcloud-sdk-nodejs" const CvmClient = tencentcloud.cvm.v20170312.Client const clientConfig = { credential : { secretId : "secretId" , secretKey : "secretKey" , }, region : "ap-shanghai" , profile : { signMethod : "TC3-HMAC-SHA256" , httpProfile : { reqMethod : "POST" , reqTimeout : 30 , }, }, } const client = new CvmClient(clientConfig) client.DescribeZones().then( ( data ) => { console .log(data) }, (err) => { console .error( "error" , err) } )

实例化 Client 的入参支持 clientConfig 数据结构和说明 详见 ClientConfig

更多示例

更丰富的使用 demo 请在 examples 目录中寻找。

相关配置

代理

如果是有代理的环境下,需要设置系统环境变量 https_proxy ,否则可能无法正常调用,抛出连接超时的异常。

旧版 SDK

我们推荐使用新版 NODEJS SDK,如果一定要用旧版 SDK,请前往github 仓库下载。